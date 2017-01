Logo após AVC, Wikipédia publica data de morte de dona Marisa

No site constava que ex-primeira-dama havia nascido dia 7 de abril de 1950 e morrido em 24 de janeiro de 2017

Nesta terça-feira (24), logo após a notícia de que a ex-primeira-dama Marisa Letícia, mulher do ex-presidente Lula, havia sido internada no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, vítima de um AVC (Acidente Vascular Cerebral) hemorrágico, a Wikipédia divulgava a data da morte dela como sendo dia 24 de janeiro de 2016.

“Nascida Marisa Letícia Rocco Casa (São Bernardo do Campo, 7 de abril de 1950 – São Paulo, 24 de janeiro de 2017), foi a primeira-dama do Brasil de 1 de janeiro de 2003 a 1 de janeiro de 2011, quando seu marido, Luiz Inácio Lula da Silva, esteve no cargo de presidente da República”, constava na página.

A Wikipédia é um projeto de enciclopédia multilíngue de licença livre, baseado na web, escrito de maneira colaborativa e que se encontra atualmente sob administração da Fundação Wikimedia, uma organização sem fins lucrativos cuja missão é “empoderar e engajar pessoas pelo mundo para coletar e desenvolver conteúdo educacional sob uma licença livre ou no domínio público, e para disseminá-lo efetivamente e globalmente.”

Alguns momentos depois, o site havia corrigido a informação e só constavam o local e a data de nascimento de dona Marisa: “São Bernardo do Campo, 7 de abril de 1950”.

