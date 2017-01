FRONTEIRA| Após execução, pistoleiros roubaram carro e fugiram para o Paraguai – VÍDEO

Os suspeitos usaram um fuzil e metralhadora no crime

Divulgação

Os pistoleiros responsáveis pela morte do paraguaio Victor Hugo Colman, na manhã desta terça-feira (24), roubaram um carro na fronteira e assim conseguiram fugir para Pedro Juan Caballero, cidade que faz divisa com Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande. Depois de abandonar o veículo que usado durante a execução, os suspeitos fugiram a pé até roubarem um Fiat Siena.

Conforme informações do site Porã News, quando abordaram o paraguaio, os quatro suspeitos estavam em um Chevrolet Onix vermelho, com placas paraguaias. A vítima conduzia uma Hilux SW4, pela Avenida Marechal Floriano, quando foi fechado pelos bandidos.

Usando um fuzil e uma metralhadora, os ocupantes do Onix atiraram mais de 20 vezes contra o motorista, que morreu no local. Após ser atingido pelos disparos, a vítima ainda perdeu o controle da direção e acabou atropelando um motociclista, de 25 anos, que ficou em estado grave e foi levado para o Hospital da Vida de Dourados.

Depois do crime, os quatro suspeitos abandonaram o carro e as armas e fugiram a pé para o lado paraguaio. Logo na fronteira, os suspeitos abordaram um morador de Ponta Porã que dirigia um Fiat Siena, roubaram o carro e continuaram a fuga.

Câmeras de segurança filmaram o momento em que os quatro suspeitos fugiam pela Rua Paraguai, no Centro de Ponta Porã. Dois estariam portando armas de fogo. As imagens do momento da execução ainda mostraram uma segunda vítima, que estaria na caminhonete com Victor Hugo.

Ele foi identificado como Julio Gamarra Garcia, de 33 anos, mas não há confirmação se foi atingido por algum disparo, já que fugiu do local em seguida. A Polícia Civil da cidade investiga o caso.