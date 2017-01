DOURADOS| Prefeitura prepara volta às aulas com 328 novos concursados

Prefeita Délia acompanha todos os preparativos e vai recepcionar pessoalmente os professores

Com o secretário de Serviços Urbanos, Joaquim Soares a prefeita Délia Razuk acompanha de perto a execução dos trabalhos nas escolas e conversa com as pessoas – Foto: A. Frota

A Prefeitura de Dourados está concluindo os preparativos para o início do ano letivo em 2017. A prefeita Délia Razuk vai recepcionar, pessoalmente, os 328 novos concursados que foram designados em um dos primeiros atos da nova administração. A secretária Audrey Milan Conti, da Educação, está conduzindo as ações preparatórias para o cumprimento dos prazos definidos em resolução da Secretaria sobre o calendário escolar deste ano.

De acordo com o gabinete da secretária, a principal preocupação, nesse momento, é para concluir a limpeza nas áreas das unidades escolares e dos Ceims. Um trabalho conjunto com as Secretarias de Infraestrutura e de Serviços Urbanos é responsável pela roçada do matagal nas imediações, a poda da grama nos pátios, pequenos reparos, pintura em prédios e consertos que se fazem necessários para o início das atividades. Todo o trabalho é acompanhando de perto pela prefeita Délia.

A posse e entrega de documentos dos professores está confirmada para os dias 1, 2 e 3 e o início das aulas agendado para o dia 13 de fevereiro em todas as escolas e Ceims da Reme (Rede Municipal de Ensino).

Lotação

Audrey Milan também tranquilizou os pais de alunos em relação ao processo de distribuição das vagas. Como acontece todos os anos, muitas pessoas se precipitam e, mesmo sabendo dos prazos estipulados, acabam formando longas filas na Central de Matrículas. O sistema de matrículas oferece três alternativas para que os pais indiquem o melhor local para que o filho possa frequentar as aulas.

Acontece que, na distribuição das vagas, à medida em que um determinado local vai sendo completado, o próprio sistema redistribui as fichas de inscrições. “Aí acontece, por exemplo, de uma pessoa que reside na zona sul da cidade ter o filho redistribuído para a zona norte, que seria a segunda ou terceira opção indicada, muitas vezes por conta do local onde o pai ou a mãe trabalham, ou onde residem algum familiar; mas, todos os casos, nós pretendemos rever até o início das aulas”, garantiu a secretária.

Da mesma forma, no caso dos professores, a Secretaria de Educação vai priorizar os aprovados em concurso público, compromisso firmado pela prefeita Délia Razuk com o Simted (o sindicato municipal dos trabalhadores do setor). O próprio Sindicato está colaborando com a Secretaria no sentido do cumprimento dos dispositivos da Lei 118, que prevê a convocação no máximo por dois anos, informa o gabinete da secretária.

Kits escolares e cartão

A Prefeitura de Dourados também está concluindo o processo de aquisição dos kits, compostos por uniforme e material escolar básico, a serem distribuídos aos alunos da Reme na volta às aulas.

Quanto ao cartão para aquisição de material, outro compromisso firmado pela prefeita com o setor, esse benefício será implantado a partir do ano letivo de 2018, pois depende de regulamentação da lei já aprovada por iniciativa da então vereadora Délia Razuk na Câmara de Dourados.

Foto: A. Frota

Fonte: ASSECOM