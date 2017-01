Governadora em exercício irá a Corumbá e Ladário amanhã vistoriar obras

Divulgação

Vistoriar obras de recapeamento, pavimentação asfáltica e saneamento básico. São os compromissos da agenda que a governadora em exercício Rose Modesto irá cumprir nesta quarta-feira, dia 25, em Corumbá e Ladário.

Acompanhada do secretário estadual de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, ela iniciará a agenda pela vistoria de obras de recapeamento de várias ruas de Corumbá com investimento de R$ 4,9 milhões como contrapartida do Governo do Estado.

Depois, Rose Modesto irá visitar as obras de água e esgoto em que contam com investimentos de R$ 52,1 milhões de recursos federais e estaduais, também a implantação de rede coletora de esgoto e a construção de reservatórios com recursos de R$ 68,3 milhões da Sanesul, e encerra a a agenda do lado corumbaense no Conjunto Residencial Sassida, uma das áreas mais populosos da cidade com 1.200 casas e cerca de 6,2 mil pessoas.

Em Ladário, a governadora em exercício irá vistoria obras de recapeamento em diversas ruas da cidade. De acordo com nota divulgada pelo Governo do Estado, já foram executados 65% das obras e o investimento sera de R$ 1,6 milhão.