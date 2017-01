Vereador quer isenção do pagamento de Flexpark para advogados

Trad (à direita) apresentou projeto hoje para a direção da OAB. (Foto: Divulgação/OAB)

Projeto de lei do vereador Otávio Trad (PTB) prevê a isenção do pagamento do Flexpark para advogados no entorno de imóveis do Poder Judiciário. A proposta foi apresentada nesta terça-feira (dia 24) por Trad à direção da OAB/MS (Ordem dos Advogados do Brasil).

“Como um dos representantes da advocacia na Câmara Municipal e vendo a dificuldade do cotidiano do advogado para exercer suas funções jurídicas, pensamos em uma ideia para facilitar a questão de estacionamento. O objetivo é que o advogado possa parar em locais onde exerça suas funções sem ter que gastar de seu bolso”, afirmou o vereador, em entrevista à assessoria de imprensa da entidade.

Para obter a gratuidade, o veículo deverá ser cadastrado na Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) e possuir adesivo de identificação, contendo as informações da carteira funcional da OAB/MS.

“É uma proposta inovadora e que reconhece a essencialidade da advocacia, criando mecanismos para desburocratizar a atividade dos advogados”, afirma o presidente da OAB, Mansour Elias Karmouche.

O tema deve ser discutido em audiência pública, com apresentação do projeto no retorno do trabalho dos vereadores, marcado para 15 de fevereiro. A Flexpark administra vagas de estacionamento público em Campo Grande. A reportagem não conseguiu contato com o vereador.