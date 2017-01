Atento abre mais de 1.3 mil novas vagas de trabalho

Oportunidades comtemplam as áreas de vendas e a atendimento.

Atualmente, companhia é reconhecida pelo Instituto Great Place to Work como uma das 25 Melhores Multinacionais para Trabalhar no Mundo.

SÃO PAULO – 24 de janeiro de 2017 – A Atento, maior provedora de serviços de gestão de clientes e terceirização de processos e negócios (CRM/BPO) na América Latina e uma das três líderes mundiais em seu setor, anuncia nesta semana 1.361 novas oportunidades de trabalho. As vagas são para os cargos de operador de telemarketing, posição que não exige experiência anterior, e consultor de vendas presenciais.

Ao todo, são 1.291 oportunidades para operador, sendo 910 vagas na capital, 34 em Ribeirão Preto, 42 em Santos, 57 em Santo André, 194 em São Bernardo do Campo e 54 em São José dos Campos.

Para a posição, a empresa busca candidatos com segundo grau completo, bom vocabulário, boa dicção, fluência verbal, desenvoltura no relacionamento interpessoal, dinamismo, conhecimentos de informática e habilidade em digitação.

A empresa também tem 60 vagas abertas para o cargo de Consultor de Vendas Presenciais, distribuídas em municípios do Paraná (São José dos Pinhais); São Paulo (Jales, Catanduva, São João da Boa Vista, São Joaquim da Barra, Tupã, São José do Rio Preto, São Carlos, Ribeirão Preto, Presidente Prudente, Presidente Epitácio, Pirassununga, Ourinhos, Birigui, Barretos, Assis, Araraquara, Araçatuba e Dracena. ABC, Guarulhos, Santos, além da capital). Entre os requisitos, é necessário que o candidato tenha experiência com vendas externas e presencial, ensino médio completo ou cursando, veículo próprio e disponibilidade para pequenas viagens.

Também na área de vendas, a Atento busca profissionais para o cargo de Promotor de Vendas Presenciais. São 10 vagas, exclusivas para a cidade de Santos, no litoral paulista.

Como benefícios, são oferecidos salário compatível com o mercado, vale-alimentação, vale-refeição, auxílio creche, auxílio criança especial, além de todos os benefícios CLT. Além disso, a Atento conta com parcerias com instituições de ensino em todo País, com descontos em cursos superiores, pós-graduação, MBA, escolas de idiomas e informática.

Os interessados devem enviar, até 29 de janeiro, currículo ou e-mail com nome, cidade e telefone com DDD para recrutamento@atento.com.br. Mais informações podem ser levantadas por meio do telefone 0800 771 4014. Vale destacar que as oportunidades são válidas apenas para residentes no município referente à vaga.

Carreira na Atento

A Atento destaca-se como o principal fornecedor de serviços e soluções de relacionamento com o cliente na América Latina e está entre os três primeiros em todo o mundo. Conta hoje com mais de 150 mil funcionários, sendo mais de 70 mil somente no Brasil, país em que é considerada uma das maiores empregadoras.

A companhia acredita que ter funcionários motivados é uma vantagem competitiva e fator essencial para o seu modelo de negócio. Por isso, investe constantemente na gestão de sua equipe, além de oferecer um plano de carreira estruturada, com políticas de valorização, permitindo o crescimento de todos os funcionários. O profissional que ingressa na Atento como operador, por exemplo, pode se candidatar para oportunidades em áreas como administrativa, recursos humanos, TI, entre outras.

Além disso, a empresa valoriza a diversidade em seu quadro profissional, oferecendo oportunidades de emprego desde o Jovem Aprendiz, Estagiários, Primeiro Emprego, Melhor Idade (profissionais acima de 45 anos que desejam retornar ao mercado de trabalho) a PCDs (Pessoas com Deficiência).

Sobre a Atento

A Atento é a maior empresa de serviços de gestão do relacionamento com clientes e processos de negócios (CRM / BPO) na América Latina e um dos três maiores provedores mundiais com base em seu faturamento.

A companhia é também líder em serviços de CRM/BPO para companhias que desenvolvem suas atividades nos Estados Unidos Desde 1999, desenvolveu seu modelo de negócio em 13 países e emprega de 150 mil funcionários.

A Atento tem mais de 400 clientes aos quais oferece uma ampla gama de serviços de CRM/BPO por meio de múltiplos canais. Seus clientes são empresas multinacionais líderes em setores como telecomunicações, bancário e financeiro, saúde, varejo e administração pública, entre outros. As ações da Atento são negociadas sob o símbolo ATTO NYSE (New York Stock Exchange).

Em 2016, foi reconhecida como um dos 25 melhores locais de trabalho multinacionais do mundo pelo Great Place to Work® pelo quarto ano consecutivo. Para mais informações, acesse www.atento.com.

