Força e Sindicato dos Aposentados farão ato amanhã por mudanças na reforma da Previdência

A Força Sindical e o Sindicato Nacional dos Aposentados farão amanhã, dia 25, uma grande manifestação por mudanças no texto da reforma da Previdência. Entre as alterações que a central e o sindicato reivindicam está acabar com a idade mínima de 65 anos para a aposentadoria de homens e mulheres.

O ato será realizado das 9 às 13 horas na rua do Carmo, próximo à Estação Sé do metrô, em São Paulo. Os dirigentes sindicais vão explicar aos trabalhadores e aposentados quais as alterações que propõem para mudar a proposta do governo. Haverá shows gratuitos da cantora Paula Fernandes, Edson & Hudson e Bruno & Marrone. Também serão sorteados três carros 0 km entre os participantes.

“Não vamos permitir a retirada de direitos”, declara Paulo Pereira da Silva, presidente da Força Sindical, que também é deputado federal pelo Solidariedade-SP. Paulinho e os deputados Arnaldo Faria de Sá (PTB/SP), Adalberto Galvão (PSB/BA) e Rogério Rosso (PSD/RJ) apresentaram uma emenda na Câmara fixando a aposentadoria para as mulheres aos 58 anos e, para os homens, aos 60 anos de idade.

“Em fevereiro vamos pressionar os parlamentares para atender às reivindicações dos trabalhadores”, disse João Carlos Gonçalves, Juruna, secretário-geral da Força Sindical.

Mais informações:

Paulo Pereira da Silva – Paulinho

Presidente da Força Sindical

Tel.: (11) 9 9652-6649