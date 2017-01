CTG Brasil enviará diariamente o Boletim Informativo de Vazões (BIV) durante o período chuvoso

Serviço informa sobre os níveis e vazões dos reservatórios das usinas de Ilha Solteira e Jupiá



São Paulo, 24 de janeiro de 2017 – A Rio Paraná Energia S.A. – CTG Brasil, operadora das hidrelétricas de Ilha Solteira e Jupiá, na divisa dos estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo, informa que, com a chegada do período chuvoso, iniciará em 26 de janeiro de 2017, quinta-feira, o envio diário do Boletim Informativo de Vazões (BIV) sobre os níveis e vazões dos reservatórios das usinas.

O BIV é enviado aos órgãos externos ligados à defesa civil dos municípios e à imprensa local para que veículos de comunicação possam ajudar a informar as comunidades vizinhas. O boletim também é distribuído internamente para as áreas diretamente ou indiretamente envolvidas nas ações relacionadas ao período chuvoso.



Além do BIV, o serviço “TELECHEIA”, em permanente operação, também oferece informações sobre os níveis e vazões das usinas da CTG Brasil, por meio do telefone 0800-6479001.

A distribuição do BIV e a manutenção do “TELECHEIA” fazem parte do Procedimento para a Operação Segura dos Aproveitamentos da CTG – SOSEm (Sistema de Operação em Situação de Emergência), o qual está alinhado com as diretrizes do Plano Anual de Prevenção de Cheias (PAPC), construído conjuntamente entre o Operador Nacional do Sistema (ONS) e os Agentes de Geração.



Durante o período chuvoso 2016/2017, a previsão é de que o volume de chuva na região das duas usinas fique dentro da média para a estação. No período chuvoso anterior (2015/2016), houve uma maior frequência de chuvas e, por isso, o reservatório de Ilha Solteira apresentou volumes acima da média da região Sudeste o ano inteiro. Atualmente, encontra-se em torno de 72,4 % (base dia 24/01/2017).



O envio do BIV será suspenso ao fim da estação chuvosa, previsto para abril de 2017 na região Sudeste do País. A CTG Brasil comunicará a suspensão do envio com a devida antecedência.



Sobre a China Three Gorges

A China Three Gorges Corporation (CTG) é um grupo de energia limpa focada no desenvolvimento e operação de hidrelétricas de grande porte. A CTG também está envolvida em negócios de energia renovável, incluindo a energia eólica e a solar.



Presente em 40 países, a CTG é o maior produtor mundial de energia hidrelétrica com capacidade instalada de cerca de 100 GW, considerando operações e construções. Em 2015 a CTG produziu 200,98 TWh de eletricidade.



O Brasil é um país prioritário na estratégia de crescimento internacional da CTG. Desde que chegou ao país, em 2013, a CTG vem ampliando seus investimentos no país para se tornar uma empresa de energia limpa relevante. Sua subsidiária local, a CTG Brasil, é atualmente a segunda maior empresa privada de geração de energia do Brasil, com capacidade instalada de 8,27 GW.

