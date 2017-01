Bolsas asiáticas fecham em alta, após sinalização de estímulos de Trump

IstoÉ Online com Estadão Conteúdo

As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quarta-feira, seguindo o comportamento de ontem dos mercados acionários de Nova York, após o presidente dos EUA, Donald Trump, assinar ordens executivas para a construção de dois oleodutos, renovando esperanças de que o novo governo americano irá ampliar investimentos em projetos de infraestrutura e adotar outras medidas de estímulo fiscal.

Na China, o índice Xangai Composto subiu 0,22%, a 3.149,55 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,40%, a 1.904,04 pontos.

No fim da noite de ontem, o banco central chinês (PBoC) elevou juros sobre sua linha de crédito de médio prazo em 0,10 ponto porcentual, num gesto interpretado por investidores de que Pequim tende a apertar sua política monetária.

Em Tóquio, o Nikkei subiu 1,43%, a 19.057,50 pontos, após acumular perdas nos dois pregões anteriores.

Além da sinalização de estímulos de Trump, agradaram na Ásia indicadores positivos do Japão e da Coreia do Sul. Em 2016, a balança comercial japonesa registrou superávit pela primeira vez em seis anos, enquanto o Produto Interno Bruto (PIB) sul-coreano teve expansão de 2,7%, um pouco maior que a taxa de 2,6% vista no ano anterior.

Em outras partes da região asiática, o índice Hang Seng subiu 0,43% em Hong Kong, a 23.049,12 pontos, e o sul-coreano Kospi teve alta marginal de 0,06% em Seul, a 2.066,94 pontos, mas o filipino PSEi foi exceção e caiu 0,64% em Manila, a 7.323,36 pontos. O mercado de Taiwan não operou hoje, devido a um feriado.

Na Oceania, a bolsa australiana teve desempenho positivo pelo segundo dia consecutivo, graças ao avanço de papéis de mineradoras e de grandes bancos. O índice S&P/ASX 200 avançou 0,4% em Sydney, a 5.671,50 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.