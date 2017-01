ABVTEX participa de simpósio sobre erradicação do trabalho escravo

Foto: Edmundo Lima, diretor executivo da ABVTEX

Divulgação

Acontece em São Paulo, no dia 27 de janeiro, o I Simpósio Estadual para Erradicação do Trabalho Escravo, promovido pela Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania

A ABVTEX (Associação Brasileira do Varejo Têxtil) foi convidada e fará palestra no simpósio promovido pela Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, por meio do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas – NEPT e da Comissão Estadual para Erradicação do Trabalho Escravo – COETRAE/SP.

O I Simpósio Estadual para Erradicação do Trabalho Escravo será realizado no auditório do Espaço da Cidadania “André Franco Montoro”, no Pátio do Colégio, 184, térreo, no Centro de São Paulo, a partir das 8h30 no dia 27 de janeiro.

O evento tem o objetivo de debater os avanços, perspectivas e desafios para a erradicação do trabalho escravo no Brasil, e integra a Semana Nacional para Erradicação do Trabalho Escravo, que acontece entre os dias 23 e 27 de janeiro. No dia 28 de janeiro, comemora-se o “Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo”.

Com abertura do secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania, Márcio Fernando Elias Rosa, o evento contará com três painéis. O segundo painel, às 10h30, estará a cargo de Edmundo Lima, diretor executivo da ABVTEX, sob o tema “Moda e sustentabilidade: o Selo ABVTEX como fator de transformação do setor de confecções na melhoria das condições de trabalho”.

Na oportunidade, serão abordados os resultados de seis anos do Programa de Certificação de Fornecedores-ABVTEX como ação setorial de impacto em prol das boas práticas na cadeia fornecedora de vestuário. “Este é um esforço voluntário da ABVTEX para promover o fornecimento responsável na cadeia produtiva têxtil e de confecção brasileira, uma das mais complexas no mundo, já que envolve 25 mil empresas, sendo que 97% são micro e pequenas empresas com até 99 funcionários”, afirma Edmundo Lima.

A iniciativa da ABVTEX vem criando um novo ambiente nos aspectos de sustentabilidade e responsabilidade social entre o varejo e seus fornecedores nacionais, em benefício de toda a cadeia.

A Associação Brasileira do Varejo Têxtil reúne as principais redes varejistas nacionais e internacionais de vestuário, responsáveis por cerca de 50 marcas importantes do País, e que respondem por 22% na venda do varejo de moda brasileiro.

Para ter a programação completa do Simpósio, clique aqui.