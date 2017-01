Declaração sobre os decretos de Donald Trump de 23/01

“Diante das câmeras, antes mesmo do segundo click, o aprendiz do caos climático protagonizou um show de violação dos direitos indígenas, assassinato do licenciamento ambiental e o empurrão do planeta terra ainda mais próximo das catástrofes ambientais. O começo da temporada demonstra que os próximos episódios serão cada vez mais ‘fósseis’. É um sinal claro de uma mudança na política energética americana que enfatiza e perpetua a dependência dos hidrocarbonetos. Que esse reality show não seja replicado no Brasil e na América Latina.”