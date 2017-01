APOSTE NA MASSAGEM RELAXANTE PARA COMBATER ESTRESSE E DORES MUSCULARES

Técnica relaxa músculos tensos, reduz dores e melhora a circulação

Para muitas pessoas, o começo de um novo ano é o momento ideal para estabelecer algumas metas, dentre elas, se livrar do estresse cotidiano e, consequentemente, adquirir uma vida mais saudável. Uma ótima dica para cumprir essa resolução é apostar na massagem relaxante, técnica que diminui as tensões de todo o corpo, resultando no equilíbrio mental e físico.

De acordo com Ingrid Peres, fisioterapeuta dermato-funcional e gerente científica da ONODERA Estética, a massagem relaxante alivia as tensões, diminuindo a irritabilidade e a ansiedade provocadas pela rotina. “Através de movimentos manuais leves e contínuos, a técnica estimula a produção de hormônios relacionados à sensação de leveza do corpo, como a ocitocina, que combate o estresse. O procedimento também auxilia o processo de remoção de substâncias tóxicas que são prejudiciais ao nosso corpo, além de auxiliar o fluxo intestinal e estabilizar a pressão arterial”.

Apesar do benefício comprovado da massagem relaxante, Ingrid alerta: “é importante associar a técnica com hábitos de vida saudáveis. Ter uma alimentação equilibrada e praticar exercícios regulares auxiliam no combate ao estresse que, quando não tratado, pode dar origem a problemas mais graves como doenças cardíacas, obesidade, ansiedade e depressão”.

Para encarar o ano sem estresse e com a saúde em dia, confira a sugestão da ONODERA:

ONORELAX – Massagem que promove benefícios físicos e psicológicos. Garante sensação de bem-estar. Realizada com movimentos suaves, deslizantes e rítmicos, proporciona o relaxamento de toda a musculatura, auxiliando na diminuição de dor e tensões.

Indicação: Tensões musculares; Dores de origem muscular; Ansiedade; Irritabilidade.

Duração: 30 minutos para mãos, pés, perna posterior e costas; 50 minutos para o corpo inteiro.

Sessões necessárias: 1 sessão.

–

Sobre a ONODERA Estética

Com mais de 35 anos de tradição em sua área de atuação e uma completa equipe multidisciplinar, a ONODERA Estética oferece serviços e tratamentos estéticos exclusivos voltados para a beleza, entre eles, serviços de tratamento corporal, facial e medicina estética. Atualmente, são mais de 1200 colaboradores dedicados ao bom atendimento de seus clientes, além das cerca de 50 unidades localizadas em todas as regiões do país.

Fonte: Dezoito.COM