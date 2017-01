Aos 84 anos, ‘carniceiro’ é procurado por matar ao lado do filho, ‘boiadeiro’

‘Carniceiro’ já teria passagens por homicídio

Divulgação

Edson da Silveira, de 84 anos, conhecido na região do Jardim São Conrado como ‘Carniceiro’, é procurado pela polícia desde a manhã de domingo (22). Ele é suspeito de ter participação no homicídio de Lourivaldo Rojas, de 32 anos, encontrado morto na frente de uma casa, com ferimento profundo no tórax.

De acordo com a polícia, Edson é pai de Celso, o ‘Boiadeiro’, preso preventivamente no dia do crime. Na delegacia, o filho chegou a dizer em depoimento que o pai já tem outros homicídios ‘nas costas’. A polícia não confirmou a informação e ‘Carniceiro’ é procurado, apontado como principal suspeito de cometer o crime.

Também segundo o relato de Celso, ele não teve envolvimento com o homicídio. No entanto, ele foi detido porque as roupas que vestia no dia em que a vítima foi encontrada morta, tinha manchas de sangue. Ele dizia frases desconexas e não soube explicar o motivo das manchas na roupa, portanto foi levado para a delegacia.

Relembre o caso

Lourivaldo foi encontrado caído na frente de uma casa por moradores do Jardim São Conrado. Equipes policiais foram acionadas e a Perícia constatou que ele tinha um ferimento profundo no tórax, provocado por um punhal.

No local, o delegado Tiago Macedo percebeu que Celso, o ‘Boiadeiro’, estava agitado e dizendo várias frases sem sentido, portanto o interrogou. O delegado viu as manchas de sangue na roupa do homem e o levou para a delegacia, onde determinou a prisão preventiva do suspeito.

A princípio o homicídio teria sido motivado por questões relacionadas a uso e venda de drogas, mas o caso segue em investigação.