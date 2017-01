A LEI DO AMOR| Helô briga com Tião e fica entre a vida e a morte

Helô tem uma parada cardíaca Foto: reprodução internet

Helô (Cláudia Abreu) vai ao escritório de Tião (José Mayer) confrontá-lo, após o vilão contar que Pedro (Reynaldo Gianecchini) tem uma filha com Laura (Heloisa Jorge) em “A lei do amor”. Lá, a galerista descobre que o ex-marido trouxe a angolana de propósito ao Brasil. “Então foi mesmo tudo plano seu! Essa Laura, a filha do Pedro… Foi tudo uma grande armação, um plano intercontinental pra me separar do Pedro, não é, seu demônio? Você é sórdido, torpe, diabólico e desprezível!”, acusa a ex do vilão.

Tião se faz de desentendido, diz que Laura é sua funcionária e a nova diretora de operações, no lugar do David. “E trouxe essa fulana de Angola pra substituir o David, por quê? Não havia profissionais qualificados no Brasil? Claro que há! Mas você importou essa fulana pra me sacanear! Você descobriu que ela tinha uma filha com o Pedro e trouxe essa mulher de volta pra vida dele pra nos separar!”, constata a galerista. “Eu não sabia que a Laura tinha sido caso do Pedro. E, acredite ou não, tenho mais o que fazer que ficar urdindo tramas sinistras para te prejudicar!”, mente o malvado.

Hêlo insiste. “É exatamente isso que você faz, seu demônio! Eu só queria saber como descobriu que eu perdi meu filho, mas agora ficou claro: você ficou sabendo que eu estava abortando através da Laura! Você é o diabo! Só uma entidade maligna poderia calcular cada lance no timing exato!”, afirma a mulher de Pedro. Tião continua em seu cinismo. “Você está me atribuindo poderes que não tenho! Isso que aconteceu se chama acaso pra uns, destino pra outros! Dê o nome que quiser, até a roda da sorte! Se o infortúnio bateu à sua porta, não me culpe!

A galerista grita que ele é o infortúnio. “Eu vi claramente quando você entrou na galeria no aniversário do Edu! Eu vi a sua aura escura, seu olhar maligno, a sua inveja e o seu rancor!”, aponta Helô. “Você não sofreu um aborto, não devia estar repousando? O que você fez vindo aqui foi uma temeridade, Helô!”, diz, desdenhando. “Não seja cínico! Você está se lixando pra minha saúde! No fundo você quer que eu morra e está fazendo de tudo pra isso!”, garante a galerista.

Tião tenta mudar o foco, pergunta se ela não está com febre. E toca em Helô, que se desvencilha. “Não me toca! Me deixa em paz, para de infernizar e interferir na minha vida e sabotar minha felicidade! Depois de tantos anos suportando as suas maldades, mereço ser feliz com o Pedro e os meus filhos!”, afirma ela. “É claro que merece! Mas não estou entendendo qual o obstáculo! Acha que a Laura vai prejudicar a sua felicidade, por que ela tem uma filha do Pedro e você não vai mais conseguir ter?”, diz, maléfico.

Helô explode. “Seu agourento desgraçado… Seu verme maldito…”, brada a galerista, que se sente mal e desmaia. Tião solicita um médico, mas Yara (Emmanuelle Araújo), que acompanha a amiga, a leva para o hospital. Enquanto isso, a morena tenta falar com Pedro, que se desespera com a ida da mulher para o hospitall. Chegando lá, o velejador tem uma notícia que preocupa. “A sua esposa sofreu uma hemorragia interna, está indo agora para a sala de cirurgia. Pelo quadro anterior, essa hemorragia não era esperada. A sua esposa seguiu a orientação de repouso?”, indaga o médico.

Yara diz que não e conta a Pedro que Helô foi tirar satisfações com Tião. O velejador pergunta por quê a amiga da galerista a deixou ir. “E alguém consegue impedir Helô de fazer alguma coisa quando tá decidida? Ela disse que se eu não fosse junto, iria sozinha! E que não adiantava falar com você, porque ninguém a iria impedir! Eu te liguei, mas você não atendia!”, afirma Yara.

A moça diz que estava tudo sob controle, até Helô entrar na sala do Tião sozinha. “Eu vou matar o Tião!”, diz, furioso. “E acabar indo preso por causa desse canalha?”, pergunta Yara. “Por que a Helô foi ver esse bandido e sem me avisar?”, indaga o velejador. “Ela queria descobrir a todo custo como ele soube do aborto e da sua filha com a Laura! Ninguém queria que a Helô saísse! A Letícia chegou a ligar pro Edu pra ele ir ficar com a mãe!”, conta a amiga da galerista.

Triste, Pedro diz esperar que a hemorragia não destrua o sonho dela de ter mais um filho. Isso sim ia ser o fim pra Helô!”, constata o filho de Fausto (Tarcísio Meira).

Mais tarde, a Helô começa a passar mal na UTI. Seu sono é agitado e passa por sua cabeça tudo que ruim que passou nos últimos dias. O monitor cardíaco começa a indicar a arritmia nos batimentos. Uma enfermeira entra preocupada. Letícia (Isabella Santoni) se desespera. Os batimentos de Helô disparam e o coração para. A galerista desmaia. “A paciente entrou em choque! Desfibrilador!!!”, ordena o médico.

Letícia pega a mão da mãe e a chama. A enfermeira a tira do local. A executiva se afasta, apavorada.

