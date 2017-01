Grupo Esparrama oferece oficina gratuita de Canto com Rani Guerra

O Grupo Esparrama retomou as atividades no Minhocão com o famoso teatro na janela e agora com seu projeto “NAVEGAR”, contemplado pela 29ª edição do Programa de Fomento ao Teatro, o grupo oferece uma oficina gratuita de canto com um de seus integrantes!

Após conquistar a simpatia dos paulistanos com o famoso teatro na janela, que desde 2013 apresenta espetáculos diferentes na janela de um apartamento, localizado em frente ao Minhocão (Viaduto João Goulart, antigo Costa e Silva). O Grupo Esparrama, formado por Iarlei Rangel, Kleber Brianez, Ligia Campos, Luciana Gandelini e Rani Guerra iniciou um novo e ousado projeto chamado “NAVEGAR”, a partir do qual irá mais uma vez extrapolar seus próprios limites, embarcando em uma jornada que contará com um time de convidados de peso, envolvendo também crianças de diferentes “territórios” que contribuirão para a criação de um novo espetáculo ao final do projeto.

Como parte do “NAVEGAR”, contemplado pela 29ª edição do Programa de Fomento ao Teatro, da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, o grupo oferece uma oficina gratuita de canto com um de seus integrantes, o ator Rani Guerra, para o público interessado em participar.

“Todo mundo canta! Acredito que o maior desafio da voz cantada, não esteja na parte técnica: afinação, ritmo, etc. Para isso basta treino e disciplina diário. Difícil é superar o compromisso com o êxito e a cobrança dos acertos incutidos na gente! O Cantar precisa passar pelo prazer da experimentação sem medo. Quem canta vive a coragem de se “amostrar” do jeito que é! A voz, para ser música, precisa antes de tudo, de você inteiro.”, comenta Rani Guerra que ministrará a oficina que tem inscrições abertas até o dia 01 de fevereiro.

A oficina de canto será estruturada a partir de dois eixos complementares: (a) o diálogo entre as técnicas do Canto Lírico e de Jogos Teatrais e (b) a experiência de troca a partir de uma turma mista de atores e cantores. O objetivo é criar estímulos que potencializem a aprendizagem e/ou aprimoramento das técnicas de canto (para os atores) e de interpretação musical (para os cantores).

A oficina vai de 08 de fevereiro até 31 de maio, é gratuita e tem duração de 60 horas. Para se inscrever é necessário enviar o currículo para o email: oficinaesparrama@gmail.com.Os selecionados serão avisados previamente e receberão todas as instruções necessárias para participar.

O projeto NAVEGAR começou com a oficina de manipulação, agora promove uma oficina de canto e também uma temporada do consagrado espetáculo Esparrama pela Janela, que vai de 22 de janeiro a 12 de fevereiro com apresentações aos domingos, 16h00. Ao longo dos próximos meses, o Grupo Esparrama promete navegar por essa cidade, redescobri-la e convida o público para uma linda e intensa jornada cheia de surpresas e descobertas. Para embarcar neste projeto e saber como participar das ações e atividades, acesse as páginas do grupo nas redes sociais: facebook.com/esparrama e www.instagram.com/grupoesparrama.

GRUPO ESPARRAMA OFERECE OFICINA DE CANTO COM RANI GUERRA

Orientador: Rani Guerra, integrantes do Grupo Esparrama.

Público: 4 vagas para cantores amadores ou profissionais e 6 vagas para atores profissionais, maiores de 18 anos.

Duração: 60 horas

Quando: de 08/02 a 31/05 – quarta-feira e sexta-feira sempre das 14h às 17h

Local: Espaço Cultural A Próxima Companhia (próximo ao metrô Santa Cecília)

Seleção: Enviar carta de interesse e currículo para o e-mail descrevendo no campo assunto: OFICINA DE CANTO.

Seleção e informações: oficinaesparrama@gmail.com

Inscrições até 01/02/2017

Fonte: Imprensa Social Luciana Gandelini