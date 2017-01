CCR MSVia alerta para operações na BR-163/MS

Prossegue a realização de obras e serviços de melhoria da CCR MSVia na BR-163/MS. Em alguns locais, é necessária a implantação de operação pare-e-siga e, em outros, de desvios no fluxo de veículos.

O Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU afirma que, apesar de haver sinalização nas proximidades desses trechos, é sempre importante alertar aos motoristas para que reduzam a velocidade na aproximação e fiquem atentos para eventuais pontos de retenção.

–

Pontos com desvio de tráfego :

Sonora – entre os kms 835 e 830;

Sonora/Pedro Gomes – entre os kms 819 e 818;

Rio Verde de Mato Grosso – entre os kms 651 e 650;

São Gabriel do Oeste – entre os kms 642 e 641 e entre os kms 625 e 620;

Dourados – entre os kms 260 e 264;

Pontos com pare-e-siga :

Camapuã/Bandeirantes – no km 589;

Bandeirantes – entre os kms km 543 e 541;

Campo Grande – entre os kms 485 e 482;

Sidrolândia/Nova Alvorada do Sul – entre os kms 419 e 417;

Rio Brilhante – entre os kms 341 e 340, entre os kms 333 e 331 e entre os kms 311 e 309;

Caarapó – entre os kms 213 e 212 e entre os kms 189 e 188;

Itaquiraí – entre os kms 105 e 103;

Mundo Novo – entre os kms 13 e 11.

Todos os locais estão sinalizados. Em caso de chuva, as obras poderão ser interrompidas.

A CCR MSVia alerta que o cronograma de obras e serviços é dinâmico, ou seja, outros pontos de intervenção com pare-e-siga ou desvio de tráfego podem ocorrer ao longo do dia. Acompanhe a evolução da situação de tráfego da BR-163/MS por meio do site www.msvia.com.br em tempo real, ou ligue para o Disque CCR MSVia pelo 0800 648 0163 (ligações gratuitas, inclusive para celulares).

Fonte: SATO Comunicação