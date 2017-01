Alta contrata Whatsapp

Disponível na versão Brangus, Whatsapp é o mais novo investimento da companhia

A Alta contratou o animal vendido por R$ 97,5 mil na temporada de Leilões do Rio Grande do Sul. Neto paterno do Gladiador, Whatsapp é famoso pela sua produção de qualidade, em uma vaca fechada em GAP, deixando o touro mais atrativo. Tem qualidade comprovada pela avaliação do Sumário Natura, possuindo DECA 1 para Índice final, onde é destaque para características de desempenho e de musculatura ao sobreano.

“Não é fácil encontrar touros tão completos como esse, que com certeza vai agregar muito tanto no Brangus PO, como no cruzamento industrial. Além de excelente caracterização racial, possui uma estrutura, comprimento e largura dorso lombar ímpares, representando muito bem o que chamamos de carcaça moderna nos dias de hoje, e não deixando a desejar em nada no quesito adaptação”, destaca Miguel Abdalla, Gerente de Produto Corte Taurino da Alta. Além disso, Whatsapp de apenas dois anos já se consagrou Grande Campeão da Exposição Nacional de Brangus, como líder em desempenho e beleza racial.

Avatar de R$ 90 mil é considerado o mais valorizado de 2016

Não pense que um avatar está apenas no mundo dos games e da televisão. Eles invadiram os campos brasileiros e é uma aposta positiva para a Alta em 2017. O novo touro Avatar, da raça Aberdeen Angus, é jovem com apenas dois anos e foi considerado o touro mais valorizado em 2016.

Com pedigree impecável, é filho de Cumbiero e Katharina, uma vaca destaque da Cia Azul que é conhecida por produzir campeões de altíssima qualidade e filha de Zorzal, traduzindo a beleza racial deste animal.

“Estamos confiantes com o Whatsapp e o Avatar, dois touros recordistas de preços da temporada de primavera no Rio Grande do Sul. A Alta sempre busca renovar e fortalecer sua bateria com animais melhoradores e de alto potencial genético. Eles são touros com alto valor genético que com certeza vão agregar rebanhos de todo o Brasil”, finaliza Abdalla.

Sobre a Alta Genetics

A Alta Genetics é líder no mercado de melhoramento genético bovino do mundo. Com matriz localizada em Calgary, no Canadá, atua em mais de 90 países com nove centrais de coleta: Brasil, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Holanda e China. Com 20 anos de história no Brasil, a empresa está sediada na cidade de Uberaba/MG, e tem como missão orientar pecuaristas sobre a melhor maneira de usar a genética aliada ao manejo, nutrição, ambiente, gestão e todos os processos para garantir um animal com todo o seu potencial genético. O compromisso da Alta é criar valor, entregar o melhor resultado e construir confiança com seus clientes e parceiros, em busca do desenvolvimento da pecuária. Mais informações no website: http://www.altagenetics.com.br .

Fonte: Alfapress