Destinos no Brasil: Sombra e água fresca

Sombra e água fresca

Calor e praia é a combinação perfeita para um bom descanso de férias durante o Verão. Para fugir de praias lotadas e incluir neste pacote de diversão, exclusividade, belas paisagens e muita natureza, a Costa Brava Viagens e Eventos preparou cinco dicas de praias e resorts que poderão fazer a diferença no seu roteiro.

Jericoacoara

A primeira sugestão é no meio da natureza. Considerada uma das mais belas praias do mundo, o Parque Nacional de Jericoacoara fica a 300 quilômetros de Fortaleza em uma localidade bem afastada, o que guarda as belezas naturais de diferentes biomas, criando um lugar único. O acesso de carro é precário, o que ajudou a preservar e manter intacta muito da fauna e flora local.

O grande destaque são as lagoas, sendo a Lagoa de Jijoca a mais conhecida. Esta praia é formada pelo barramento das águas dos Córregos do Paraguai e do Mourão, que acontece devido à migração de dunas móveis na planície costeira. Quem quiser conhecer, terá duas experiências diferenciadas para escolher. Lagoa Azul, rústica e com barracas simples ou a Lagoa do Paraíso, com pousadas confortáveis e restaurantes que oferecem redes e espreguiçadeiras.

A Vila também é o local perfeito para aqueles que gostam de esportes marítimos. Na praia do centro de Jericoacoara, você poderá curtir um windsurf ou o kitesurf. Todos os dias, a dica é subir o morro de 30 metros de areia para apreciar o espetáculo do por do sol nas dunas.

Imperdível, mas com uma ressalva, vá preparado para a viagem, pois o acesso é penoso, os 300 km de viagem são feitos em longas oito horas, devido ao tipo de estrada. O lugar é lindo, mas você precisa aguentar o tranco!

Angra dos Reis

E que tal misturar muita história, cultura, lindos iates, ilhas maravilhosas e um mar de encher os olhos? Desembarcamos nas belezas de Angra dos Reis. Situada ao sul do Rio de Janeiro, a cidade guarda relíquias do século XVII e XVIII, como o Convento de Nossa Senhora do Carmo, inaugurado em 1593, antes mesmo do povoado ser fundado e oficializado.

Se o seu negócio é natureza, o local também é o seu destino. Rodeada por mais de 365 ilhas, você pode alugar um belo barco e desbravar uma por uma em um passeio inesquecível. A vida marítima também dá um show à parte. Destaque para a Ilha Botinas, onde você pode mergulhar somente de snorkel e curtir as belezas do fundo do mar. Na região você também pode encontrar embarcações naufragadas.

Mas se o seu negócio não for somente paisagens, você encontra também as praias mais baladas como a do Dentista. Iates se juntam para longas tardes e noites de muita festa e curtição.

Ilha de Comandatuba

Localizado em uma imensa área verde de 8 milhões de metros quadrados no município de Una, no sul da Bahia e a uma pequena distância do continente está o Hotel Transamérica Ilha de Comandatuba. Construído em uma ilha de matas virgens, o Resort alia requinte e conforto em uma região de mar límpido, areia clara, manguezais e coqueirais, mantendo intocável tudo o que a natureza levou milhões de anos para gerar.

E nessa mistura perfeita de meio ambiente e luxo, o Transamérica oferece as mais diversas acomodações, de apartamentos a bangalôs para que você e sua família se sintam muito bem instalados.

A gastronomia não fica atrás, com bares na praia, piscina e lobby, quatro restaurantes e uma enorme diversidade de pratos incríveis.

Um complexo aquático da mais alta qualidade, aliado a esportes aquáticos e quadras dos mais variados tipos também faz parte deste passeio que vai encantar a toda família.

Praia do Forte

A nossa terceira dica é a Praia do Forte, localizada no município de Mata de São João, na Bahia. São 12 quilômetros de praia ideais para aqueles que gostam de mergulhar em meio a lindos recifes cheios de vida. Um passeio interessante é conhecer o Projeto Tamar, que mantém sua sede nacional na localidade para a proteção e estudo das tartarugas marinhas.

Para os que buscam mais requinte, luxo e exclusividade duas opções. A primeira é o Tivoli Ecoresort, onde a arquitetura natural está em perfeita harmonia com a exuberante natureza e a envolvente biodiversidade. Com um serviço exclusivo de alto padrão, o Resort oferece SPA, piscinas para você voltar das suas férias bem relaxado. A cozinha exclusiva dos restaurantes também promete uma viagem gastronômica por sabores exóticos de todo o mundo.

A outra é o Resort Iberostar. Com tudo incluso, o resort fica com o pé na areia da Praia do Forte e conta com quartos espaçosos, campos de golfe, quadras de tênis, spa, seis piscinas, academias e restaurantes que fazem do hotel um cinco estrelas de qualidade fantástica.

Trancoso

Foi ali, em 1500, que a esquadra de Pedro Álvares Cabral desembarcou para descobrir o Brasil. É fácil perceber o motivo das novas terras terem encantado tanto os portugueses. Por estes motivos, as belezas naturais e a história da origem do nosso país se emaranham em uma experiência única para aqueles que gostam de vivenciar a cultura.

Além disso, Trancoso também é sinônimo de qualidade e exclusividade no Club Med. Aliado a paisagem local, mas sem perder todo o luxo, o resort une restaurantes de alta gastronomia, bares, acomodações de primeira, com atividade durante todo o dia, seja para adultos ou para crianças. Do descanso ao esporte, passando pelas atividades na natureza, o Club Med oferece uma excelente opção para as suas férias.

Rio Quente Resorts (Caldas Novas)

Quando o intuito é unir divertimento para toda a família, não tem como deixar de fora o Rio Quente Resorts, localizado em Caldas Novas. É lá onde fica uma das fontes termais do interior de Goiás, um paraíso de águas quentes naturais. O resort também conta com uma das maiores praias artificiais do mundo. Ou seja, um lugar perfeito para crianças e adolescentes gastarem toda a energia.

Enquanto isso, aqueles que buscam descanso podem se esbaldar em sete opções diferentes de hotéis para todos os gostos, desde os mais econômicos aos mais requintados, tudo com o mesmo conforto e qualidade que o local oferece. A gastronomia também não fica para trás. Mais de dez restaurantes com todos os tipos de alimentação que você quiser e imaginar. Para todas as idades, a curtição é garantida.

