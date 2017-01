Valorização de colaboradores é a nova estratégia de negócios da Eicon

Empresa pretende inovar a política de relacionamento com os colaboradores

São Paulo, 24 de janeiro de 2017 – A Eicon, empresa provedora de soluções inteligentes para gestão pública no Brasil, começa 2017 com uma nova proposta de valorização para o seu público interno. A premiada Ana Cristina Miranda, diretora de Gestão de Pessoas, chegou recentemente à empresa com o objetivo de renovar os princípios internos da companhia.

“A Eicon está com anseio de mudança. Vim apenas para agregar a este projeto. Queremos garantir a qualidade de vida dos colaboradores durante a jornada de trabalho e fazer daqui uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil”, diz Cristina Miranda.

Com mais de 30 anos no mercado, a empresa de soluções inteligentes conta com cerca de 500 funcionários na sede, em São Paulo. Nos últimos três anos, a Eicon fez diversas mudanças no ambiente de trabalho com o objetivo de inserir aos poucos a cultura de valorização de sua equipe. Eles criaram um ambiente próprio para descompressão, construíram um restaurante gourmet, com o objetivo de oferecer pratos saudáveis, introduziram a política de horários de trabalho flexíveis e atividades esportivas outdoor.

A empresa também se modernizou ao integrar o mascote Einstein, o Border Collie de estimação da organização, no ambiente de trabalho. Segundo um estudo da Forbes, quem convive com animais de estimação no trabalho, seja o próprio ou o do colega, minimiza o estresse ao final do expediente. “Sabemos que além de proporcionar bem-estar e descontrair o ambiente, trabalhar do lado de um bicho de estimação aumenta a produtividade e a motivação”, diz Ana Cristina.

No decorrer de 2017, a Eicon pretende atualizar suas ações de envolvimento interno e engajar, ainda mais, sua equipe. “Quando falamos de engajamento dos funcionários, é preciso ir além do aumento de salários, é necessário pensar no reconhecimento profissional e da comunicação olho no olho, aquela que mostra que eles realmente fazem parte da empresa”, ressalta a diretora.

Em um recente estudo realizado pela Universidade da Califórnia, em Riverside, diz que trabalhador feliz/realizado é, em média, 31% mais produtivo, suas vendas são 37% mais elevadas e sua criatividade é três vezes maior do que a de outros colaboradores menos felizes.

Ainda segundo o estudo, realizado com 1,2 mil trabalhadores pelo Center for Positive Organizational Scholarship, os colaboradores com alta avaliação no fator bem-estar e qualidade de vida no trabalho tem desempenho 27% superior aos de colegas com índices menores (conforme percepção dos chefes), 125% menos esgotamento, 32% mais comprometimento com a organização e 46% mais satisfação com a atividade (independentemente do setor e nível hierárquico).

“Acreditamos que algumas transformações são necessárias e motivam o dia a dia de qualquer empresa. É isso que queremos na Eicon”, completa Ana Cristina.

Sobre a Eicon

A Eicon, provedora de soluções inteligentes para gestão pública é uma empresa de tecnologia especializada em oferecer otimização, auditoria automática e transparência nas informações. Com 31 anos de existência, a Eicon é uma empresa familiar com sede em São Paulo (SP) que atua em todas as regiões do Brasil e em mais de 100 municípios. Atualmente, a empresa conta com cerca de 500 funcionários com foco na otimização, eficiência e transparência no gerenciamento de negócios, recursos e pessoas por meio de tecnologia e integração de dados nas administrações pública e privada. Saiba mais em: http://www.eicon.com.br.

