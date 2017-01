Prefeitura de Três Lagoas mantém parceria com projetos sociais

O Chefe de Gabinete, José Aparecido de Moraes e a secretária de Assistência Social, Vera Helena Arsioli Pinho se reuniram com instituições responsáveis por projetos sociais desenvolvidos em Três Lagoas a fim de sinalizar a continuidade de uma parceria entre o município e os mesmos.

Durante a reunião, o Chefe de Gabinete, representando o prefeito Angelo Guerreiro, explicou que o atual gestor tem preocupação com as futuras gerações e busca desenvolver projetos que atendam crianças e adolescentes. “O objetivo do prefeito Angelo Guerreiro e da secretaria de Assistência Social é atender a população de forma séria, indo ao encontro das necessidades e com atendimento humanizado. Queremos que as crianças e adolescentes sejam pessoas de bem”, disse Vera Helena.

Substituindo o Tenente Coronel Arruda, comandante do 5º. Grupamento de Bombeiros, o Tenente Coronel Washington Douglas de Oliveira explicou que projetos sociais formam militares do futuro, tendo as corporações como espelho. “É uma forma também de desenvolvermos outras atividades e contribuir, além daquilo que já fazemos diariamente”, disse.

O comandante da Polícia Militar Ambiental, 1º. Tenente Yuri Fernandes de Souza; o Tenente Alessandro Vêncio Leal, Comandante da Polícia Militar Rodoviária de Três Lagoas e o Major Rafael Salgado da Silva, comandante da 3ª. Bateria de Artilharia Antiaérea também participaram do encontro e falaram sobre a importância desse diálogo e de uma parceria sólida com o município.

Projetos como o Pelotão Mirim, Patrulha da Educação no Trânsito, Bombeiros do Amanhã e Projeto Florestinha quebram paradigmas e envolvem a sociedade com as corporações militares. “A sociedade, junto aos projetos sociais, tem poder de transformar crianças”, finalizou o chefe de gabinete, José Aparecido de Moraes.

