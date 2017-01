Partido Novo quer conquistar MS

O Novo foi fundado por pessoas comuns, sem carreira política, em todo o Brasil

Capital, (MS) – O Partido Novo, que elegeu quatro vereadores em quatro capitais brasileiras nas eleições de 2016, se antecipa em busca de candidatos para as eleições de 2018. A meta é ousada: conquistar mil sul-mato-grossenses em todo o Estado, entre filiados e apoiadores, até o final de 2017. Ousado por que grande parte dos brasileiros ainda não ouvir falar do Partido Novo.

E você, já ouviu falar do Novo 30? O Novo é um movimento iniciado por cidadãos insatisfeitos com a grande quantidade de impostos pagos em contrapartida da péssima qualidade dos serviços públicos oferecidos. Este grupo de pessoas nunca havia se candidatado a nenhum cargo eletivo, mas concluiu que um partido político seria a ferramenta democrática adequada para realizar as mudanças desejadas e necessárias. E assim nascia o Novo, em 2011, mas homologado somente em 15 de setembro de 2015.

As eleições de 2016 foram as primeiras do partido NOVO, que tem como bandeiras a defesa do livre mercado, a redução do papel do Estado na vida do cidadão, entre outros valores. Em seu primeiro teste nas urnas, a legenda concorreu em cinco capitais: Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre.

Já de olho em 2018, o partido fará um chamamento em 16 estados e no DF para avaliar o perfil e as propostas de campanha dos interessados em se candidatar. Assim, o Novo realiza até o fim de fevereiro mais de 40 eventos para debater caminhos, ideias e estimular a população para participar da vida política de forma ativa. Em MS, serão realizados em três cidades, além da Capital.

A primeira reunião começa hoje, dia 25, em Campo Grande, na Rua Miraflores, 70. No dia 28, o Novo segue para Camapuã, às 14 horas. Em fevereiro, a Capital realiza novamente um grande evento no dia 14. Na sequência, é a vez de Três Lagoas receber a palestra de apresentação dia 16, no Mediterrâneo Park Hotel; e depois Dourados, no dia 21, no Hotel Grandélli. Todos começando pontualmente às 19 horas, e gratuitamente. O objetivo é aumentar o engajamento, divulgar o processo seletivo de cidadãos que desejam disputar as eleições de 2018 e fortalecer o movimento pela renovação da política nacional.

Nos eventos, serão apresentados os valores e princípios do partido, os diferenciais e os resultados alcançados em 2016, assim como a proposta para o Brasil, visando estimular mais pessoas a se candidatarem nas próximas eleições e a realizarem as mudanças que o país tanto precisa.

“Buscamos cidadãos alinhados com nossos valores, que talvez nunca pensaram em ser candidatos, mas que têm capacidade, conhecimento e, sobretudo,vontade de deixar um país melhor para as futuras gerações”, afirmou o presidente do Núcleo de Mato Grosso do Sul, Carlos Nasser.

O NOVO iniciará o processo seletivo em breve, com inscrições pela internet. “O Brasil demanda novas ideias, novas pessoas e uma nova atitude em relação à política. Precisamos de novos candidatos e de uma maior participação no processo político. O NOVO apresenta-se como um instrumento para esta renovação.”, disse o Presidente Nacional do Novo, João Amoedo.

Para 2018, o NOVO espera conseguir um feito ainda maior: renovar o Congresso Nacional. Mais informações e-mail: diretorio.ms@novo.org.br ou pelo site: www.novo.org.br.

Crédito das fotos: Novo MS

Veja o vídeo: https://youtu.be/G2d-piaOi_M

Fonte: NOVO MS