PMA prende e autua em R$ 10,7 mil dois pescadores e apreende dois adolescentes por pesca durante a piracema no rio Miranda

Capital, (MS) – Policiais Militares Ambientais de Jardim realizaram ontem (24) patrulhamento fluvial pelo rio Miranda, com o intuito de coibir a pesca durante o período de defeso (Piracema) nos rios da região e prenderam, na região conhecida como Passo Velho, dois homens pescando com redes de pesca (petrecho proibido), que tinham capturado 18 kg de peixes da espécie Curimbatá.

Além de pescar em período proibido, 17 exemplares de peixes estavam abaixo da medida permitida por lei. O petrecho e o pescado foram apreendidos e os pescadores presos em flagrante. Os dois infratores, de 41 e 29 anos, residentes em Jardim, foram encaminhados à Delegacia de Policia Civil do município, juntamente com o material apreendido e saíram depois de pagamento de fiança. Eles responderão por crime ambiental de pesca predatória, com pena prevista de um a três anos de detenção. Os infratores também foram autuados administrativamente e multados no valor de R$ 5.360,00 cada um.

Ainda durante a fiscalização na mesma região, a mesma equipe flagrou dois adolescentes pescando com molinetes. Os materiais foram apreendidos e o conselho tutelar foi acionado e os adolescentes foram encaminhados à Delegacia de Policia Civil de Jardim e responderão pelo ato infracional ambiental de pesca predatória, com pena prevista de um a três anos de detenção.

Fonte: PMA/MS