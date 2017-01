Gestão Integrada de Trânsito deve voltar às atividades no próximo mês

Volta à ativa da GGIT foi uma das pautas da reunião entre PM, Detran e Departamento de Trânsito

Representantes do Departamento de Trânsito, do Detran e da Policia Militar se reuniram hoje (25) pela manhã no II Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas para discutir ideias e planejar ações conjuntas para os próximos meses.

Entre os vários assuntos explanados, levantou-se a necessidade da reativação do GGIT (Gabinete de Gestão Integrada de Trânsito), trata-se de um órgão de caráter consultivo e deliberativo que tem por objetivo promover a integração do Sistema de Trânsito no Município de Três Lagoas, respeitando a autonomia das instituições que o compõe.

O GGIT atende o Decreto 111 de 15 de julho de 2014 e teve a última reunião em agosto de 2016. A ideia é que os membros se reúnam uma vez por mês a partir de fevereiro.

A reunião partiu do departamento municipal que, a pedido do prefeito Angelo Guerreiro, busca educar e humanizar o sistema de trânsito local. Diversas ações conjuntas foram estudadas, uma delas é a campanha educativa de “Volta às aulas”, que visa dar um suporte nas entradas das instituições de ensino publicas e privadas já no começo de fevereiro.

O tenente coronel James Magno avaliou como positiva a iniciativa. “A reunião foi muito produtiva. Juntos poderemos fazer o melhor pelo trânsito três-lagoense.”, disse.

Da reunião participaram, representando a PM, tenente coronel Magno, tenente Vencio e tenente Rocha; do Departamento de Trânsito, os diretores Flavio Thomé, Creusa Ramos, Gildo de Souza e a coordenadora de educação no trânsito, Caroline Feliciano; e do Detran, a gerente regional Solange Fátima e a gestora educacional Valeria Bertoncini.

Fonte: Ascom/PTL’s