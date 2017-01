Diretoria do Hospital Regional Dr. José de Simone Netto faz acordo com médicos e evita greve

Durante reunião realizada nesta terça-feira (24), com a participação do corpo clínico do Hospital Regional Dr. José de Simone Netto, diretores do Instituto Gerir e representantes da Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul, foi firmado acordo com os médicos, evitando uma possível greve da categoria, que pleiteava aumento salarial.

Para o diretor geral do Hospital Regional, Franco Monteiro Xavier, a reunião foi bastante satisfatória, pois os médicos apontaram suas necessidades e os representantes do Instituto Gerir também aproveitaram a ocasião para mostrar os resultados de desempenho alcançados no Hospital desde o início da gestão da organização social, em que se obteve significativa melhora nos índices de internações, cirurgias e atendimentos. “Os médicos entenderam que houve avanços em todos os setores do Hospital, inclusive com melhorias das condições de trabalho, por isso fizemos o acordo e não haverá paralisação”, apontou Xavier.

O reajuste salarial, retroativo a dezembro, será de cerca de 15% e o novo contrato assinado com os médicos será valido por 12 meses. “É importante frisar que os médicos pleiteavam o reajuste apenas, tendo em vista que um ponto comum apontado por todos os participantes da reunião foi a melhoria nas condições de trabalho, na gestão do Hospital, no atendimento ao paciente, no fluxo dentro do Hospital, o impasse estava apenas relacionado aos salários mesmo”, completou Franco.

“A reunião foi de suma importância para a classe médica, que está em sintonia com as mudanças já realizadas no Hospital. Foi aceito o acordo, os atendimentos vão continuar normalmente, sem paralisação, e vamos continuar o diálogo a fim de manter favoráveis as condições de trabalho”, disse o diretor clinico do Hospital Regional, Dr. Nilo José Leal, representando os 24 médicos que participaram da reunião.

Também estiveram presentes o superintendente regional do Instituto Gerir, Dr.Nasser Rodrigues Tannus, o superintendente técnico do Instituto Gerir, Dr. José Mário Meira Teles, o coordenador regional do Governo do Estado, Adir Teixeira e do assessor técnico de ações de regionalização da Secretaria Estadual de Saúde, Dr. Marcelo Henrique Mello.

Fonte: Assessoria do Hospital Regional do Ponta Porã