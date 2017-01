Renato Ferreira defende geração de emprego e renda para Bataguassu

Após uma tentativa nas eleições de 2012, Renato Ferreira, o Renatinho disputou mais uma vez a cadeira na Câmara Municipal e foi eleito pelo (PTB) em Bataguassu com 434 votos.

“Eu acredito que eu posso contribuir com o desenvolvimento de Bataguassu, não quero fazer politicagem, ser um vereador que aparece durante o período eleitoral”, desabafa.

Para Ferreira a cidade precisa de uma olhar mais humano. “Emprego e renda é o que falta para nosso município, é muito triste ver os jovens deixarem suas famílias por falta de emprego em Bataguassu. Uma forma de gerar emprego e renda é fazer com que as coisas funcionem trazendo indústrias para cá. Precisamos focar na geração de emprego e renda para que o povo possa viver melhor”, pontua.

Para o vereador investir na juventude é pensar no futuro. “Vou Trabalhar para que Bataguassu tenha oportunidades, garantindo a geração de emprego e renda, em conjunto com os outros departamentos, saúde, infraestrutura e segurança pública”, garante o vereador.

Com quatro petebistas no legislativo, o partido é a maior bancada da Casa. “Durante os próximos quatro anos vamos cumprir com o nosso trabalho de fiscalizar e reivindicar soluções ao prefeito”, finaliza.

Fonte: Assessoria de Comunicação do PTB/MS