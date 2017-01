Assistência Social e Fibria firmam parceria sobre educação ambiental em Programas Sociais

O projeto atenderá os beneficiários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes

A secretária de Assistência Social, Vera Helena Arsioli e a secretária adjunta Leide Dayane, receberam nesta quarta-feira (25) o representante do Programa de Educação Ambiental (PEA) da Fibria, Laércio Fradique de Moura que é biólogo .

O objetivo da reunião foi de formar parceria entre a Administração Municipal e Secretaria de Assistência Social através do PEA, no qual foi apresentado o projeto “Caravana Ambiental” que desenvolve ações mediante os Núcleos de Educação Ambiental (NEAs), que servem de base para a promoção de atividades educativas direcionadas à preservação do meio ambiente e sustentabilidade.

O projeto atenderá os beneficiários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes inseridos nos programas Crase “Coração de Mãe”, Bombeiros do Amanhã, Pelotão Mirim, Patrulha Mirim no Trânsito e Banda Marcial Cristo Redentor.

Segundo a secretária Vera Helena, essa parceria é de grande importância, pois, se trata de uma temática que envolve conscientização, principalmente quando se aborda a preservação do meio ambiente e sustentabilidade.

Fonte: Ascom/PTL’s