Coordenadora do Vale Renda procura Secretaria de Desenvolvimento para expor trabalhos artesanais

A coordenadora do Vale Renda, Meire Medeiros e a técnica de assistência, Luciene Lazarine procuraram na manhã de hoje (25), o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia de Três Lagoas, Antônio Empke, para solicitar a participação dos beneficiários artesãos na Feira do Artesanato, que acontece uma vez ao mês na cidade.

De acordo com Meire, o projeto, que já existia anteriormente, precisou ser cancelado em virtude de se cobrar uma taxa mensal dos participantes (R$ 36). O Programa conta com 1.125 beneficiários que produzem diversos tipos de artesanato com materiais em E.V.A, Pet, Crochê, Bisqui, entre outros.

“Conversamos com o Angelo Guerreiro na época e ele nos orientou a suspender a feira na ocasião e prometeu que se eleito, nos ajudaria. Ele adorou o projeto e até sugeriu de ser mais próximo do centro, já que realizamos, das outras vezes, no CRASE e não teve muita participação. Essa feira complementaria e muito a renda dos beneficiários”, explicou.

Antônio estudará com o prefeito a possibilidade dos beneficiários do Programa Vale Renda expor seus trabalhos na feira de sábado, acreditando que será a melhor solução econômica e administrativa. “Acredito que aos sábados conseguiríamos ter um melhor resultado tanto econômico quanto de visibilidade dos próprios artesãos. Vamos conversar com o prefeito e procuraremos a melhor solução”, finalizou.

