PMA autua proprietário rural campo-grandense em R$ 67 mil por desmatamento ilegal

Capital, (MS) – Durante fiscalização ambiental rural no município de Camapuã, a PMA do Grupamento de São Gabriel do Oeste autuou ontem (24) um fazendeiro, de 70 anos, por desmatar em sua propriedade área de mata nativa e área protegida de preservação permanente (APP).

O proprietário da fazenda, residente em Campo Grande, desmatou 57 hectares de mata nativa sem possuir autorização ambiental do órgão competente e ainda desmatou 2 hectares de mata ciliar de um curso d’água que corta a propriedade, área protegida por Lei, para plantio de pastagem. Ele foi autuado administrativamente e multado em R$ 67.000,00. O infrator responderá por crime ambiental. A pena é de três a seis meses de detenção.

O fazendeiro foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADE), junto ao órgão ambiental.

Fonte: PMA/MS