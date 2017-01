Interact Clube de Três Lagoas doa brinquedos para a pediatria do Auxiliadora

Jovens do Interact Clube de Três Lagoas estiveram na pediatria do Hospital Auxiliadora, hoje, 25 de janeiro, e realizaram a doação de vários brinquedos para as crianças que ficam internadas na Instituição. “Fizemos essa campanha por dois meses. Fomos nas escolas particulares e arrecadamos. É a segunda vez que doamos brinquedos para as crianças”, reforça o presidente do Interact Clube, Higor Araújo Natalino.

Para a enfermeira da unidade, Lilian Fernandes Garcia Corazza, “isso é trabalhar a humanização. As crianças ficam dias internadas e sentem-se como se estivessem em suas casas, com os seus brinquedos. Essa ação do Interact ajuda muitas crianças que passam pela pediatria do Hospital”, finaliza.

O Auxiliadora agradece o belo gesto do Interact Clube de Três Lagoas e de todos que ajudam a Instituição.

Fonte: Ar-Comunicação