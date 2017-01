‘Melhor Pra Você’ discute os riscos do AVC nesta quinta-feira (26)

Nesta quinta-feira (26) o ‘Melhor Pra Você’ traz o neurologista Pedro Mariani para falar de uma das doenças que mais matam no Brasil: o acidente vascular cerebral (AVC). O especialista esclarecerá as principais dúvidas em torno do assunto, como os cuidados que devem ser adotados para sua prevenção, sintomas, sequelas e o processo de recuperação da doença, popularmente conhecida como ‘derrame cerebral’.

Ainda na atração, o chef Edu Guedes ensina a receita de um dos pratos mais adorados pelos brasileiros: picadinho.

Com apresentação de Celso Zucatelli, Edu Guedes e Mariana Leão, o ‘Melhor Pra Você’ vai ao ar de segunda a sexta-feira, ao vivo, às 10h, pela RedeTV!.

*Crédito/Foto: Artur Igrecias/Divulgação RedeTV!