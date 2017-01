Kombi que transportava trabalhadores capota, mata um e deixa 5 feridos

(Foto: Rio Brilhante Em Tempo Real)

Na manhã desta quarta-feira (25), Sidnei Alves, de 35 anos, morreu em acidente de trânsito na região de Rio Brilhante, a 153 quilômetros de Campo Grande. Ele era trabalhador terceirizado de uma usina da região e estaria a caminho do serviço no momento do acidente.

Segundo as informações levantadas pelo site Rio Brilhante Em Tempo Real, a Kombi era ocupada pelos funcionários da usina e o motorista teria perdido o controle da direção do veículo ao passar por uma estrada vicinal. A Kombi capotou e parou nas margens da estrada.

(Foto: Rio Brilhante Em Tempo Real)

Sidnei foi arremessado do veículo e morreu no local. Outros cinco ocupantes da Kombi foram socorridos e levados ao hospital, sendo três encaminhados para Dourados e os outros dois permaneceram internados em Rio Brilhante.

Perícia e Polícia Civil estiveram no local e o caso deve ser investigado para análise das circunstâncias do acidente.

(Foto: Rio Brilhante Em Tempo Real)