BR-163: motorista fica preso nas ferragens em acidente entre carretas

Motorista seguia sentido a Campo Grande (Foto: WhatsApp)

Motorista, ainda não identificado, ficou preso nas ferragens durante colisão entre duas carretas. O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (25), por volta das 10 horas, na BR-163, na região de São Gabriel do Oeste, a aproximadamente 130 quilômetros de Campo Grande.

Segundo Eric Burigato. os caminhoneiros seguiam sentido a Capital quando colidiram. Com o impacto da colisão, a frente da carreta traseira foi comprimida e o motorista ficou preso nas ferragens. Condutores que passavam pelo local acionaram o socorro.

Foto: WhatsApp

De acordo com informações da CCR MSVia, o acidente aconteceu no quilômetro 583 e foi necessário bloquear a pista no sentido sul, ou seja, em direção a Campo Grande. O trânsito ficou parcialmente interditado. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) também foi acionada, mas ainda não informou detalhes sobre o acidente.