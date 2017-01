Chuva começa em região central e ameniza onda de calor na cidade

Tempo nublado diminui temperaturas elevadas na cidade

Divulgação

Chove neste momento na região central de Campo Grande, o que confirmou a previsão do tempo para esta quarta-feira (25). Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) deve ter chuva isolada durante todo o dia na Capital e no Estado.

A umidade relativa do ar deve ficar entre 95% e 65% em Campo Grande durante o dia de hoje. A previsão é de chuva até o fim da semana e as temperaturas devem ficar entre 19ºC e 30ºC.

Conforme o Inmet há muita nebulosidade com pancadas de chuva isoladas, especialmente no nordeste e sudeste do Estado. Nas demais área o sol aparece entre nuvens e a previsão é de pancadas de chuva com trovoadas no final da tarde e inicio da noite.

A partir de amanhã (29) começa diminuir a possibilidade de chuva no sudoeste de Mato Grosso do Sul. Na sexta-feira (30), com a chegada da massa de ar polar, as temperaturas diminuem na região Sul do Estado.