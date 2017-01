DOURADOS| Deputado Mandetta debate agenda conjunta com a prefeita Délia

Prefeita Délia e deputado Mandetta em reunião com secretários municipais na prefeitura de Dourados – Foto: A. Frota

O deputado federal Luiz Henrique Mandetta, presidente estadual do DEM em Mato Grosso do Sul, visitou na manhã desta quarta-feira (25) a prefeita de Dourados, Délia Razuk (PR), com quem propôs estabelecer uma agenda conjunta de trabalho para atender as principais demandas da comunidade. Délia aproveitou a visita para agradecer a disponibilidade do parlamentar em ajudar o Município e já apresentou parte do secretariado, com as principais reivindicações do momento.

Durante o encontro, no gabinete da prefeita, o deputado sul-mato-grossense assumiu o compromisso de agendar encontros nos Ministérios da Educação, Assistência Social, Saúde, Esporte e dos Transportes, no sentido de agilizar questões como a retomada de obras paradas de construção de escolas e alguns Ceims (os Centros de Educação Infantil municipal); os repasses de verbas federais que deixaram de ser feitos pela União para atender convênio com entidades de assistência social em meados do ano passado; o aumento do teto do SUS para atendimentos de alta complexidade; a implementação de um modelo municipal de trânsito capaz de motivar os usuários a deixaram os veículos particulares, humanizando o serviço; e o empenho pessoal para acelerar a liberação dos recursos do PIL (Programa de Investimentos em Logística) para a ampliação e modernização do aeroporto de Dourados; além de buscar a retomada dos campos de base, para o incentivo ao esporte na periferia.

“Nosso principal compromisso é de cuidar bem das pessoas, não temos a preocupação com grandes obras, mas, ao mesmo tempo em que assumimos toda essa estrutura, precisamos resolver o que vai ser feito com o Douradão, o Pavilhão de Eventos, o Teatro Municipal, o Centro de Convenções, Terminal Rodoviário, entre outros setores e equipamentos que integram uma área urbana que foi triplicada nos últimos anos sem que fossem levados para os novos espaços os serviços de infraestrutura necessários”, comentou a prefeita.

Mandetta reforçou a importância de o Município elaborar um programa de médio e longo prazo, dentro de uma perspectiva que possa proporcionar a apresentação de projetos consistentes. “No caso da Saúde, por exemplo, à medida que você elabora um Plano Diretor, você pode definir uma sequencia de ações, alocar parte dos 50% que representam o total das emendas parlamentares para os Estados e assim, ao invés de só abrir postos de saúde e implantar UTIs, tem condições de fazer toda a estrutura existente funcionar”.

Durante a visita à prefeita e aos secretários, o deputado do DEM aproveitou para transmitir a informação de que o Governo Federal deverá anunciar, na volta às aulas, o aumento de R$ 0,30 para R$ 0,54 por aluno no repasse de recursos para a aquisição dos produtos do programa de merenda escolar. Informou ainda que ele preside a comissão, na Câmara dos Deputados, encarregada de regulamentar a ocupação do agente comunitário de saúde, de forma a tornar a atividade mais próxima das pessoas que hoje “recebem apenas a visita” desses profissionais e que poderão passar a contar com atendimentos básicos.

Para a prefeita Délia Razuk, a visita do deputado Mandetta foi significativa. “Abriu um leque muito grande de oportunidades e informações que vão nos ajudar a melhorar a prestação do serviço. No caso do aeroporto, por exemplo, e no setor de esportes, tenho certeza que muito em breve já poderemos anunciar boas novidades para a nossa população”, destacou a prefeita.

A visita do deputado foi acompanhada ainda pelos secretários de Governo, Raufi Marques; de Saúde, Renato Vidigal; da Educação, Audrey Milan Conti; de Administração, Denize Portolann; e do titular da Agetran, Carlos Fábio, além do vice-prefeito Marisvaldo Zeuli.

Fonte: ASSECOM