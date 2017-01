COSTA RICA| Habitação: SAS informa que estão abertas as inscrições para o Programa Lote Urbanizado

Inscrições abertas no período de 1º a 28 de fevereiro as inscrições para o Programa Lote Urbanizado.

Conforme a secretaria de Assistência Social e primeira-dama do Município, Aurea Maria Frezarin Rosa, o Programa Lote Urbanizado tem o objetivo de realizar a doação de terrenos para as famílias e/ou pessoas que tenham condições de construir a sua casa própria, dentro dos critérios do programa, entre eles ganhar de 1 (um) a 5 (cinco) salários mínimos.

“O projeto visa atender famílias em situações de risco ou de vulnerabilidade. Realizado em parceria com os municípios, a AGEHAB – Agência Estadual de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul – será responsável por subsidiar a construção da fundação de uma residência até o contra piso, fossa séptica e o sumidouro, que será a primeira fase da construção e terá um prazo de seis meses para a implantação”, explica a gestora.

O prefeito Waldeli dos Santos Rosa complementa que “o Município será responsável pela doação do terreno regularizado perante o cartório, com o devido licenciamento ambiental, dotado de infraestrutura básica com água, energia, arruamento e iluminação pública, além da prestar assistência técnica ao selecionado”.

Os interessados devem comparecer na Secretaria de Assistência Social de Costa Rica, localizada na Rua Ambrosina Paes Coelho, Centro (ao lado do Paço Municipal), até o dia 28 de fevereiro, no horário das 7h às 11h e das 13h às 17h. As famílias também podem se inscrever no Sistema Online de Inscrição da AGEHAB ( Clique Aqui ).

Fonte: ASSECOM