DOURADOS| Imam participa de capacitação sobre o ICMS Ecológico

Diretor do Imam, Fábio Luiz diz que oficina é fundamental para a elaboração de projetos – Foto: A. Frota

Nesta quinta-feira (26), representantes do Imam (Instituto do Meio Ambiente de Dourados) participam de uma capacitação sobre o ICMS Ecológico, que será coordenada pela Semade (Secretaria de Estado de Meio Ambiente).

Para o diretor do Imam, Fábio Luís da Silva, o evento será um importante treinamento para direcionar projetos, tendo em vista a busca pelo aumento de repasses para Dourados, que é uma das recomendações da prefeita Délia Razuk.

“Será um momento para agregar conhecimento ao nosso corpo técnico para estruturação de ações que virão também para contribuir na busca de uma maior verba por conta das demandas que temos em nosso município atualmente”, disse.

Conforme o diretor, atualmente o valor do repasse para Dourados é de R$ 27 mil, sendo que o intuito do Imam é triplicar esta quantia ainda este ano por meio de estratégias de atuação com projetos, legalização de unidades de conservação e outros planejamentos junto ao Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul).

Fábio destaca ainda que a capacitação agregará para o embasamento do requerimento de análise ao Imasul, documento que será repassado pelo instituto no próximo mês com detalhamento das ações internas e externas junto a comunidade.

“É o momento da construção de um planejamento anual e para isso, essa troca de informações e conhecimento de ações ‘modelos’ em outros municípios é fundamental”, finaliza.

Fonte: ASSECOM