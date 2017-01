Cijus proporciona comodidade para a classe de advogados

Divulgação

Com o término da suspensão dos prazos processuais, normatizada pela Portaria nº 1.028/2016, que possibilita que os advogados tirem férias, os profissionais começam a conhecer a nova e moderna estrutura do Centro Integrado de Justiça (Cijus). No prédio, localizado bem no centro de Campo Grande, os advogados encontrarão mais comodidade para desenvolver seu trabalho.

É mais espaço para mais justiça. Assim, na entrada do Cijus, pela rua 7 de setembro, está a sala da OAB/MS, inaugurada no dia 23 de janeiro. Ali os profissionais podem aguardar o início das audiências e trabalhar com mais recursos e tranquilidade. Um espaço exclusivo e climatizado.

Inicialmente, o espaço para os advogados foi planejado para funcionar no piso superior do Cijus, mas, pensando em melhorar o acesso e dar melhor mobilidade aos profissionais, a sala foi instalada no térreo, bem na entrada do prédio.

Outro serviço disponível é o atendimento exclusivo no setor de Atermação. Este, que é o primeiro contato do público com o Cijus, terá um atendente disponível para os profissionais, com senha prioritária para advogados.

Uma outra novidade com a instalação do Cijus é que as audiências dos Juizados Especiais estão concentradas no período das 12 às 19 horas. Além disso, as sete varas instaladas ali contam com duas salas de audiências de Instrução e três de Conciliação. São 35 salas apenas para audiências, o que garante mais comodidade.

Com mais espaço no Cijus para as varas dos Juizados, não será preciso dividir a pauta de audiências nos períodos matutino e vespertino, e o advogado poderá realizar seu trabalho de uma só vez, sem a necessidade voltar em outro período e gastando menos com estacionamento.

No Cijus e no entorno do prédio também existem diversos serviços com que o usuário pode contar. Dentro do Centro Integrado há lanchonete e um posto de cópias e impressões. Com a instalação do novo e moderno prédio do Poder Judiciário, a região central de Campo Grande passa por um efeito renovador, com a chegada de restaurantes, lanchonetes, livrarias, bancas de revistas, estacionamentos etc., que antes não existiam. Tudo em benefício daqueles que passam pela região.

O advogado Alexandre de Oliveira, que representa uma empresa, esteve no primeiro dia de audiências do Juizado Especial no Cijus e disse que a nova estrutura é incomparável com a que antiga. “Estou achando fantástico, em termos de estrutura, qualidade e conforto. A localização é melhor, principalmente para os clientes que, em sua maioria, são de renda mais baixa e podem contar com linhas de ônibus. Para os profissionais e outros clientes, há a questão do estacionamento, já que Campo Grande sofre com a falta de vagas, em qualquer lugar”.

No entender de Alexandre, o Poder Judiciário acertou com o Cijus. “Uniu diversos serviços em um só local: Juizados, TRE/MS, sala da OAB, sala da Defensoria Pública, entre tantas vantagens. Ao longo do ano ficará demonstrado que foi uma decisão acertada ter trazido o Juizado para o centro da cidade”, finalizou.

Inaugurado no dia 8 de dezembro, o Centro Integrado de Justiça (Cijus) é um dos mais modernos e amplos prédios da Justiça e está estrategicamente localizado no cruzamento da Av. Calógeras com as ruas 26 de agosto e 7 de setembro, na região central de Campo Grande. O espaço está preparado para atender mais de três mil pessoas por dia, já que a população está mais próxima do Poder Judiciário de MS, contando com diversos serviços jurídicos e celeridade na tramitação dos processos.

No Cijus, a população pode buscar auxílio de competência dos Juizados Especiais e e acompanhar as sessões das Turmas Recursais, que é a segunda instância dos Juizados. Também foi instalada no local a sede da Coordenadoria da Infância e Juventude (CIJ), com projetos como a Justiça Restaurativa Juvenil e Escolar, e diversas ações de suporte a todas as comarcas do Estado como Projeto Padrinho, Família Acolhedora, Depoimento Especial e capacitação das equipes técnicas que atuam na infância e juventude, além do posto de atendimento ao cidadão da Justiça Eleitoral.

Fonte: ASSECOM