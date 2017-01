Paula Fernandes posa de biquíni e recebe elogios

‘Pegando uma cozinha… Vai ficar mais picante’, escreveu um fã nos comentários da foto compartilhada por Paula Fernandes.

Paula Fernandes – Foto: Reprodução

A tarde de domingo (22 de janeiro de 2017), foi de folga para a cantora Paula Fernandes. A mineira aproveitou o sol para colocar o bronze em dia. No Instagram, ela postou uma foto em que aparece só de biquíni e exibe o corpo para lá de em forma. “Sol e relax”, escreveu ela na legenda.

Como não poderia deixar de ser, os fãs encheram a gata de elogios. “Pegando uma cozinha… Vai ficar mais picante”, escreveu um. “Gostosa”, resumiu outro. “Dona do mundo”, enalteceu mais um.

Paula Fernandes – Foto: Reprodução

Por falar em Paula Fernandes, muito foi dito recentemente sobre um suposto namoro dela com Kiko, do KLB. Segundo boatos, os dois – que são amigos há anos – teriam começado a namorar em dezembro do ano passado e curtido o réveillon juntos em Fernando de Noronha.

As assessorias de imprensa dos dois artistas desmentiram. Mariana Madjarof, que cuida de Kiko, negou, inclusive, que ele teria passado a virada do ano em Noronha. “Não só ele, como a família inteira é amiga da Paula há mais de dez anos. Não sei de onde surgiu essa informação (de que eles estariam namorando). O Kiko passou o réveillon na casa dele, com a família, aqui em São Paulo”, afirmou.

Katia Almeida, que cuida da assessoria de Paula Fernandes, disse desconhecer essa informação. “Eles são amigos de longa data, falei com ela e foi isso que ela me passou. Eles se conhecem há muito tempo”, disse.

Paula Fernandes – Foto: Reprodução

Fonte: S1 Noticias