Boletim de Pautas da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa Número 114 – 24 de janeiro de 2017 Pautas inéditas Descoberta nova espécie

de planta só encontrada

no Pantanal Ipomoea pantanalensis é registrada 30 anos após sua primeira coleta graças a herbário da Embrapa Leia mais

Potes de argila são alternativa

de irrigação de baixo custo

no Brasil e na África Tecnologia barata tem beneficiado agricultores familiares brasileiros e etíopes Leia mais

Sistemas agroflorestais ajudam a melhorar microclima da propriedade rural Pesquisas revelam que SAFs podem amenizar temperatura em até 15ºC comparados a sistemas abertos Leia mais Destaques do Portal Clone de cajueiro se destaca em meio à estiagem no Nordeste Resistente à seca, cajueiro-anão Embrapa 51 vem obtendo resultados promissores no Rio Grande do Norte Leia mais

Ultrassonografia ajuda a selecionar tambaquis Técnica permite observar características internas sem precisar sacrificar os peixes Leia mais

Pesquisadores usam

genética para desvendar acidificação do dendê Acidez do óleo compromete a qualidade do produto e limita as áreas de plantio Leia mais