Tamiko recebe representantes do Sesi e conversam sobre o Atleta do Futuro

Andradina/SP

A prefeita Tamiko Inoue (PCdoB) esteve reunida, na manhã desta quarta-feira (25), com representantes do Sesi-SP, o coordenador de qualidade de vida, José Ubiratan e o orientador de esportes, João Roberto da Silva, para discutir a renovação do Projeto Atleta do Futuro.

“Estamos abertos a parcerias que favoreçam nossa população, como é o caso do Atleta do Futuro, que vai muito além do esporte, colaborando até com a formação de nossas crianças e jovens como bons cidadãos e pessoas exemplares”, disse Tamiko.

O coordenador, José Ubiratan, mostrou projetos do Sesi que já foram desenvolvidos em parceria com o Governo de Andradina. “Em primeiro lugar gostaríamos de parabenizar a prefeita Tamiko pela nova gestão, e trazer o apoio do Sesi para a cidade que sempre foi parceira”, ressaltou Ubiratan que apresentou o Projeto Atleta do Futuro para renovação e debateu outros trabalhos como a Carreta do Alimente-se Bem.

Já o orientador de esportes, José Roberto, falou do principal objetivo do Projeto Atleta do Futuro. “O projeto que é voltado para crianças e jovens de 6 a 17 anos de idade tem como objetivo envolver um número cada vez maior de crianças com o esporte e contribuir com o resgaste da dignidade e da autoestima, além da orientação através do trabalho social da metodologia, tanto do atleta como também da família”.

Participaram da reunião o vice-prefeito, Pedro Bentivoglio, o secretário de Esporte, Lazer e Juventude, Manoel Messias de Almeida, o secretário de Agricultura e Abastecimento, José Henrique Pastorelli, o assessor, Jonilcio Avelino da Silva (Careca).

“Já estamos avaliando continuação do projeto, pois reconhecemos a qualidade e os benefícios junto as nossas comunidades”, disse Messias.



Foto: reunião_Sesi – crédito: Secom/Prefeitura de Andradina-SP

Legenda: Tamiko debate projeto com representantes do Sesi/Secom’s