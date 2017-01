Leilões de Pepro e PEP de trigo têm melhor negociação no RS

25 de janeiro de 2017

Nos dois leilões de apoio do governo para escoamento do trigo da região Sul, realizados hoje (25) pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), teve melhor negociação o do Prêmio Equalizador Pago ao Produtor Rural (Pepro), que alcançou 85,7% ou 72 mil das 84 mil toneladas ofertadas (Aviso 19). O único estado a negociar foi Rio Grande do Sul.

Já o Prêmio para Escoamento de Produto (PEP), com os grãos das classes Pão/Melhorador do Rio Grande do Sul e do Paraná, obteve apenas 14% ou 4,2 mil das 30 mil toneladas, sendo que somente marcou presença também o estado gaúcho (Aviso 20). O valor obtido nas duas operações somou R$ 13,1 milhões.

As primeiras operações tiveram início em dezembro, por demanda dos produtores de trigo da região Sul. Este ano já foram realizados dois leilões de Pepro e dois de PEP e novas ofertas estão previstas para as próximas semanas.

No Pepro, a subvenção refere-se ao valor que o governo federal paga ao arrematante (produtor rural ou sua cooperativa), desde que ele comprove a venda e o escoamento do produto de acordo com o que está determinado em edital. Já no PEP, a subvenção é concedida às indústrias que adquirirem o trigo pelo preço mínimo fixado pelo governo federal. Para receber o prêmio, também é preciso comprovar o escoamento do grão conforme estabelecido no edital.

Fonte: CONAB/MS