Joalheria dinamarquesa lança coleção Stones Of Colour

Campanha estrelada pela model Ana Beatriz Barros explora as cores e pedras que representam cada mês do ano

A cor é a forma mais antiga de simbolizar a energia interior. Sabendo disso, a partir desta temporada, e para cada mês do ano, a joalheria dinamarquesa Pandora torna a cor uma escolha bastante pessoal, através de joias com acabamentos feitos a mão e com o simbolismo de cada paleta. O lançamento se inspirou nas gotas de orvalho que resplandecem nas arredondadas e delicadas formas das pedras de cada mês e suas tonalidades através de anéis, brincos e pendentes para colar que misturam a excentricidade do tema com a inovação da alta joalheria.

Para cada mês, uma cor e pedra, levando significados especiais: janeiro é representado pela Granada vermelho; fevereiro pela Ametista roxa; março pela Água Marinha; abril pelo transparente Cristal de Rocha; maio pelo Cristal verde; junho pela misteriosa pedra de lua; julho pelo vermelho vivo do Rubi; agosto pelo verde-amarelado do Perídoto; setembro pelo azul da Safira; outubro pelo opalescente cristal Rosa; novembro pelo vibrante amarelo do Citrino; e finalmente, o cristal azul traz um marinho profundo e intenso para dezembro. Os pigmentos ainda apresentam uma série de significados, trazendo a força, animação, mistério, carinho, amor, confiança e muitos outros.

Com esse universo emocionante de cores, as mulheres podem expressar sua singularidade em diferentes estilos, capazes de combinar as joias de inúmeras formas para seu looks.

Com uma campanha global, a joalheira dinamarquesa escolheu a top brasileira Ana Beatriz barros para representar a diversidade e toda a vibração que as cores trazem.

A coleção já está disponível em todas as lojas do Brasil. Na Capital, a joalheria está localizada no Shopping Campo Grande.

Sobre a Pandora

A joalheria Pandora foi fundada em 1982 em Copenhague, Dinamarca, e é uma das maiores joalherias do mundo. Desenha, fabrica, distribui e vende joias a preços acessíveis com um modelo de negócio integrado. A marca está presente em mais de 100 países nos seis continentes, com aproximadamente 10.000 pontos de venda, incluindo 1.800 lojas conceito, além das vendas por meio de seu e-commerce. A Pandora está no Brasil desde 2009, finalizou o ano de 2014 com 35 lojas em 2015 praticamente dobrou este número, fechando o ano com 69 lojas conceitos. Em 2017 contempla seu plano de expansão começando o ano com 89 lojas. Para conhecer mais a história da Pandora, suas linhas e joias, acesse o e-commerce (www.pandorajoias.com.br), o site institucional (www.pandora.net) ou o site do Grupo Pandora (www.pandoragrupo.com).

AC | SATO