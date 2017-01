Faa Morena recebe grandes nomes do samba no Ritmo Brasil deste Sábado (28)

Com a proximidade do carnaval, o Ritmo Brasil deste sábado (28), às 18h30, finaliza a Temporada de Verão 2017 com uma homenagem aos maiores sambistas que passaram na atração da RedeTV! no último ano! Acompanhe os melhores momentos das entrevistas de Faa Morena com Dudu Nobre, Fundo de Quintal e Demônios da Garoa. Além de muito samba, os artistas compartilham grandes lembranças de suas carreiras.

Não perca também o making of do novo cenário do programa. Faa mostra com exclusividade para os espectadores a construção do nosso novo espaço.

