Atenção caminhoneiros: hoje tem Estrada para a Saúde na BR-163/MS

Acontece nesta quinta (26), das 15h às 21h no Posto Kátia Locatelli, situado na altura do km 462 da BR-163/MS, a primeira edição do Programa Estrada para a Saúde em 2017.

A ação, promovida pela CCR MSVia e pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, irá oferecer, gratuitamente, exames como aferição de pressão arterial, testes de colesterol, triglicérides, glicemia, acuidade visual e auditiva, medição de Índice de Massa Corpórea (IMC) e vacinas.

São parceiros nesta etapa também o Instituto CCR, Mercedes Benz, o Posto Kátia Locatelli e a Escola Padrão (serviços de enfermagem).

Programa Estrada para a Saúde da CCR MSVia

Quinta-feira – Dia 26/01/2017, das 15h às 21h

Local: Posto Kátia Locatelli, localizado no km 462, sentido Norte da BR-163/MS

Fonte: Sato Comunicação