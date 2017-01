Corinthians vence o Batatais e levanta a taça da Copinha pela décima vez

Divulgação

O Corinthians é o campeão da Copa São Paulo de Futebol Junior de 2017. Na decisão do título da competição, esta tarde, no Estádio do Pacaembu, em São Paulo, venceu o Batatais por 2 a 1 e conquistou o título da competição pela décima vez. Antes, havia vencido em 1969, 70, 95, 99, 2004, 2005, 2009, 2012 e 2015.

Foi um jogo complicado com zero a zero no primeiro tempo, mas no final prevaleceu a superioridade corintiana. Carlinhos, de cabeça, abriu o placar aos 39 minutos depois de um passe perfeito de Marquinhos, seu companheiro de ataque. O segundo gol veio logo aos 42 com Carlinhos devolvendo a gentileza para Marquinhos fazer 2 a 0.

Garotos do Corinthians comemoram a conquista do título da Copinha diante do Batatais no Pacaembu (Foto: Celso Ribolli)

Apesar da vantagem no placar, o Corinthians continuou correndo risco diante de um adversário determinado e que marcava forte os principais jogadores do rival, como Carlinhos, Fabrício Oya, Pedrinho e Marquinhos, que não tiveram sossego em campo. Para sorte dos corintianos, o Batatais só conseguiu diminuir o placar para 2 a 1 com golaço de Douglas Pote por cobertura aos 44 minutos.

Iniciada no dia 3 de janeiro, a Copa Paulo Paulo de 2017 teve 120 equipes participantes, incluindo duas de Mato Grosso do Sul, o Operário Futebol Clube e o Novoperário, ambas de Campo Grande, que não conseguiram passar da primeira fase.