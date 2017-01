Nova rede de sanduíches aposta no mercado brasileiro com Hot Dogs especiais de 22cm

Cubs chega ao Brasil e faz sucesso com hot dog gourmet em São José do Rio Preto

A marca Cubs Fast Food, que inaugurou sua primeira unidade no final de novembro, comemora o sucesso da loja nesses primeiros meses. A rede está fazendo o maior sucesso com seus hot-dogs gigantes de 22 cm, regados com uma grande quantidade de recheios e molhos especiais feitos pela casa.

A marca, criada em parceria com um grupo canadense, traz o conceito da comida de rua do país. As opções variam de acordo com o gosto do cliente, tendo inclusive uma opção totalmente vegana. Os acompanhamentos variados como palitos de mussarela, anéis de cebola, palito rústico, batata smile e batata rústica são muito pedidos, além de oferecerem sobremesas, como waffle e donuts.

Localizada no Plaza Avenida Shopping, a unidade vende em média 1500 dogs por semana. Os lanches mais pedidos são o Monster, com salsicha, linguiça de pernil, queijos, bacon e geleia de cebolas caramelizadas, e o Montreal, que levanta a bandeira do tradicional Cheddar e Bacon.

Para Lucas Atanazio Vetorasso, diretor da rede, a procura pelos lanches se deve ao diferencial da marca que optou pelo já tradicional hot dog, incorporando novos elementos. “A marca leva igualmente a sério: tamanho, qualidade e sabor. Além disso, o Cubs busca oferecer um atendimento primoroso. Para isso, o Panda, mascote da marca, ouve seu público e interage com ele o tempo todo nas redes sociais. Dessa maneira, conseguimos analisar e alcançar as expectativas dos clientes da marca.”, conclui Lucas.

A rede Cubs iniciou sua expansão em todo o território nacional e, para isso, está selecionando franqueados em diversas áreas do país. Interessados devem entrar em contato pelo site da marca.

Conheça o modelo de negócios:

Investimento Inicial: R$159.900,00

Taxa de franquia: R$45.000,00

Área para o ponto: 35 a 90 m²

Faturamento bruto mensal: R$88.375,20

Royalties: R$1.320,00

Taxa de publicidade: R$440,00

Lucratividade média sobre o faturamento: 14% a 20%

Prazo de retorno do investimento: 12 a 24 meses

Prazo de contrato de franquia: 5 anos

Para mais informações: www.cubsbrasil.com.br

Fonte: Lucky Assessoria de Comunicação