Defesa feita por Neymar na Justiça espanhola é divulgada

Neymar e seu pai são investigados na Espanha por irregularidades na transferência do Santos para o Barça. Jornal ‘El Confidencial’ traz detalhes do depoimento do jogador

A conturbada relação entre Neymar e a Justiça da Espanha ganhou mais um capítulo nesta quinta-feira. O jornal “El Confidencial” divulgou vídeos detalhados de defesa do craque do Barcelona quanto a acusações de fraude fiscal em seu depoimento diante do juiz José de la Mata, da Promotoria da Espanha, em fevereiro de 2016.

À época, Neymar firmou que desconhecia a natureza dos contratos assinados com o Barcelona, ainda em 2011, e apenas os assinou a pedido do pai e empresário, Neymar da Silva Santos. Ainda segundo o jogador, ele “assina tudo que meu pai pede”.

Foto: EFE

“Compreendo as acusações, mas não sei muito. Meu pai é quem conduz a minha carreira desde que nasci e é uma pessoa em quem confio com os olhos fechados. Ele cuida da minha vida e da minha carreira também”, disse o camisa 11 do Barça, que também disse não se lembrar os termos do acordo que firmou com o grupo DIS:

“Para falar a verdade, não lembro porque nunca me interessei pelos contratos e nem pelos detalhes da minha carreira, porque não gosto e por essa razão tenho uma pessoa que administra tudo, que é meu pai. Ele sempre cuida de tudo da melhor forma possível e eu faço o que ele me diz. É uma pessoa em quem confio, uma pessoa que tem toda a liberdade para fazer o que quiser com a minha vida”, afirmou, complementando:

“Realmente não sei a verdade porque meu pai filtrava toda a informação, tudo o que poderia me afetar, e acabei sabendo das coisas pela Internet. É algo que acontece desde os 12 ou os 13 anos, dizem que vou para um clube ou outro, se fala em muitos clubes e afinal não era verdade. É algo com o que tenho vivido durante muito tempo e com que já estou acostumado, mas eu sempre escuto meu pai e confio no que ele me diz.”

Por fim, o atleta da Seleção Brasileira, quando perguntado se desejaria acrescentar algo mais em sua defesa, sintetizou:

“Que me deixem em paz, apenas isso.”