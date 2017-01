USP e UFSCar realizam fórum para discutir pesquisas em educação matemática

Pesquisas em educação, psicologia, filosofia, história ou tecnologia aplicadas à educação matemática. Os estudos dessas e de outras áreas serão debatidos durante o IV Fórum de Discussão – Parâmetros Balizadores da Pesquisa em Educação Matemática , evento promovido pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos. As atividades ocorrerão nos dias 11 e 12 de abril e as inscrições, que são gratuitas, podem ser realizadas até 19 de março no site do evento: icmc.usp.br/e/22825

“O foco é discutir quais metodologias de pesquisa e referenciais teóricos estão sendo utilizados dentro das diversas vertentes da educação matemática. No caso de estudos na área utilizando a tecnologia, por exemplo, poderemos evidenciar, nesse fórum, que tipo de técnicas e métodos de análise estão sendo aplicados para as investigações sobre o ensino e a aprendizagem nessa linha”, explica Edna Zuffi, professora do ICMC. A docente diz, ainda, que serão debatidas as dificuldades enfrentadas em cada temática, a fim de trazer contribuições tanto teóricas quanto para as práticas educacionais.

O Fórum, que será realizado pela primeira vez em São Carlos, trará uma mesa redonda com o tema A diversidade de investigação no campo da educação matemática, na qual participarão o professor Antonio Garnica, da Universidade Estadual Paulista (UNESP), o professor Dario Fiorentini, da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e a professora Sandra Magina, da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). Eles apresentarão o atual cenário das pesquisas na área de educação matemática no país, além de debater aspectos da ciência na atual sociedade.

Grupos de discussão – Voltado para pesquisadores, alunos de pós-graduação e estudantes de graduação ou recém-formados que se interessam por pesquisas na área, o evento também irá contar com nove grupos de discussão, que abordarão uma série de temas. Os pesquisadores interessados em apresentar seus trabalhos podem escolher um dos nove grupos e submeter um resumo até o dia 19 de março, enviando-o para o e-mail parametrosbalizadores4@gmail. com . Será aceito apenas um texto por grupo de pesquisa, que deverá ser disponibilizado na página do evento até o dia 28 de março. Os grupos de discussão escolhidos para o Fórum são os seguintes:

GD 1: Pesquisa em formação de professores em educação matemática

GD 2: Pesquisa em práticas escolares em educação matemática

GD 3: Pesquisa em história na/da educação matemática

GD 4: Pesquisa em currículo e avaliação em educação matemática

GD 5: Pesquisa em psicologia da educação matemática

GD 6: Pesquisa em tecnologia e ensino à distância em educação matemática

GD 7: Pesquisa em educação matemática e cultura

GD 8: Pesquisa em filosofia e educação matemática

GD 9: Pesquisa em educação matemática e inclusão

Ao final do evento, haverá uma plenária que apresentará um resumo sobre o que foi debatido em cada grupo de discussão. O Fórum terá início no dia 11 de abril, às 9h30, e a abertura acontecerá no teatro Florestan Fernandes da UFSCar. Confira a programação completa no site do evento: icmc.usp.br/e/20d3.