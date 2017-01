Funcionários da Águas Guariroba doam sangue nesta quinta-feira

Divulgação

Trabalhadores da Águas Guariroba participam de uma ação voluntária nesta quinta-feira (26). Incentivados por uma campanha interna realizada na empresa, 12 pessoas farão doação de sangue no Hemosul (Rede Estadual de Hemoterapia e Hematologia) de Campo Grande, às 14 horas. Ao todo, mais de 50 voluntários se cadastraram para a doação. Este será o terceiro grupo de colaboradores a participar.

Em parceria com o Hemosul, a concessionária realiza campanhas que incentivam a população a doar sangue. Desde o ano passado, a empresa intensificou a ação interna mobilizando seus trabalhadores através de informações. Foram realizadas palestras com orientações sobre a doação para todos os colaboradores.

De acordo com a coordenadora de Recursos Humanos da Águas Guariroba, Carolina Pardo Moura, a ação em parceria com o Hemosul mostra que a empresa coloca em prática sua responsabilidade social incentivando boas práticas dos trabalhadores. “O Estado tem seu papel social, as famílias, e também as organizações. Temos que ser conduzidos a boas práticas, a práticas responsáveis”, destacou.

Conforme dados do Hemosul, atualmente cerca de 3% da população de Mato Grosso do Sul é doadora de sangue.

Fonte: ASSECOM