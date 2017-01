Dow Jones fecha pela primeira vez acima de 20 mil pontos

Otimismo de investidores com decisões de Trump fazem bolsas dos EUA baterem novas máximas recordes.

Painel mostra o índice Dow Jones acima dos 20 mil pontos pela primeira vez na história da bolsa dos EUA (Foto: Brendan McDermid/Reuters)

O índice Dow Jones Industrial, rincipal indicador de Wall Street, fechou nesta quarta-feira (25) pela primeira vez em sua história acima de 20 mil pontos, em meio ao otimismo de investidores com projetos pró-crescimento e de estímulo a obras de infraestrutura do presidente Donald Trump.

O Dow Jones subiu 0,78%, para 20.068 pontos.

Os outros dois principais indicadores de Wall Street, o seletivo S&P 500 e o Nasdaq Composite, também fecharam em máximas recordes pela segunda sessão consecutiva. O S&P 500 avançou 0,8%, para 2.298 pontos e o Nasdaq teve alta de 0,99%, a 5.656 pontos.

Trump tomou várias decisões favoráveis aos negócios desde que assumiu o cargo na sexta-feira, incluindo a assinatura de medidas para reduzir a carga regulatória sobre fabricantes nacionais e abrir caminho para a construção de dois oleodutos.

Avanço das bolsas nos EUA

No dia 22 de novembro do ano passado, o Dow Jones Industrial, que começou a funcionar com esse nome em 1896, superou pela primeira vez os 19 mil pontos.

As altas foram mantidas como reação à vitória eleitoral do republicano Donald Trump, em uma primeira etapa, e mais recentemente por causa das medidas que o magnata anunciou desde que chegou à Casa Branca, com investidores entusiasmados com os planos para cortar impostos e para estimular obras de infraestrutura no país.

Na véspera, Trump trouxe à tona projetos de construção de oleodutos cancelados pela administração Obama por questões ambientais. Antes de anunciar esta decisão, o presidente americano confirmou a fabricantes de automóveis sua vontade de reduzir impostos e aliviar regulamentações, principalmente no que se refere ao meio ambiente.

Este estímulo mostrado pela Casa Branca aliviou o tom protecionista assumido na segunda-feira (23), quando Trump assinou a saída dos Estados Unidos do Acordo de Associação Transpacífico (TPP).

Alguns investidores destacaram, entretanto, que superar os 20 mil pontos se trata apenas de uma nova marca. Analistas costumam focar mais no índice S&P 500, por considerar que este representa melhor o mercado como um todo. O Dow Jones é baseado nas ações de 30 das maiores e mais importantes empresas dos EUA, escolhidas pelos editores do jornal Wall Street Journal.

Donald Trump, acompanhado pelo vice-presidente Mike Pence e o secretário de Segurança Interna John F. Kelly, exibe ordem executiva que assinou para construir muro na fronteira com o México (Foto: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)